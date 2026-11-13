Ina Borck muss sich nach Schlaganfall zur Therapie zwingen

Ina Borck (30) steckt derzeit in einem echten Motivationstief. Wie die Influencerin in mehreren emotionalen Instagram-Storys gesteht, fällt es ihr aktuell – knapp fünf Jahre nach ihrem Schlaganfall – äußerst schwer, ihre täglichen Therapien und Übungen durchzuziehen. Während sich in der ersten Zeit nach dem Schicksalsschlag noch ihr kompletter Alltag um die Genesung drehte und sie morgens voller Tatendrang aus dem Bett stieg, muss sie sich inzwischen regelrecht dazu zwingen. "Ich will gesundheitlich zwar weiter vorankommen, habe aber das Gefühl, mich selbst ein Stück weit aus den Augen verloren zu haben", offenbarte der Social-Media-Star. Der starke Antrieb von früher fehlt ihr momentan komplett, was sie so sehr beschäftigt, dass sie sich nun ratsuchend an ihre Follower wendet.

Dass bei ihrer Genesung aufgrund mangelnder Motivation kompletter Stillstand herrscht, trifft allerdings keineswegs zu, wie Ina in ihren Videos betont. Fortschritte kommen knapp fünf Jahre nach dem Vorfall zwar langsamer und unauffälliger daher, sind aber nach wie vor vorhanden. Ein deutlicher Beweis fiel ihr kürzlich beim Betrachten ihrer Autogrammkarten auf: Der Mundwinkel der Blondine hängt mittlerweile nur noch extrem selten, eigentlich fast nur noch direkt nach dem Schlafen. Trotz dieser Erfolge frustriert es den Webstar enorm, sich immer wieder aufs Neue zu den Einheiten überwinden zu müssen. Sie vermisst es schmerzlich, für ihre eigene Gesundheit so richtig "Feuer und Flamme" zu sein, und sorgt sich darum, später zu bereuen, wegen nachlassenden Kampfgeists nicht alles herausgeholt zu haben.

Dabei hatte Ina erst vor rund vier Monaten ganz andere Erfahrungen gemacht. Nach einer dreiwöchigen Intensiv-Reha blickte sie damals gemeinsam mit ihrem Partner Fabian auf die Zeit zurück und zog ein überraschendes Fazit. Sie stellte fest, dass sie sich selbst häufig viel weniger zutraut, als sie eigentlich zu leisten imstande ist. Das aktuelle Motivationstief steht damit im direkten Gegensatz zu den damaligen Erfolgen aus der Reha. Dennoch hofft Ina nun auf alltagstaugliche Impulse aus ihrer Community, um den alten Schwung wiederzufinden und ihre Einheiten bald wieder mit vollster Begeisterung anzugehen.

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Instagram / inaontour Ina Borck beim Training, 2026

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Instagram / inaontour Ina von Coupleontour, Mai 2025

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