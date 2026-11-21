Eigentlich wollte Ina Borck (30) nur ihr Zuhause weihnachtlich dekorieren, doch am Ende flossen die Tränen. Am Freitag machte sich die Influencerin daran, die Weihnachtsdekoration zu vervollständigen. Beim Auspacken stieß Ina auf zwei Lebkuchenfiguren, die ihre verstorbene Mutter ihrem Partner Fabi und ihr beim letzten gemeinsamen Weihnachtsfest geschenkt hatte. Zwar habe Ina gewusst, dass die Figuren noch da waren, trotzdem traf sie der Anblick völlig unvorbereitet. Mit feuchten Augen und hörbar aufgewühlt meldete sie sich in ihrer Instagram-Story bei ihren Followern und erzählte von dem Fund. Weiterdekorieren kam für sie danach nicht mehr infrage: "Ich glaube, ich bin jetzt für heute wirklich einfach raus. Ich muss so heulen."

In ihrer Story versuchte die Influencerin zu erklären, warum sie dieser Moment so umgehauen hat. Die beiden Erinnerungsstücke seien zwar die ganze Zeit in ihrem Hinterkopf gewesen, als sie dann mit dem Schmücken anfing, habe sie aber nicht mehr konkret an sie gedacht. Deshalb habe es sie kalt erwischt, als sie die letzten Weihnachtsfiguren ihrer Mutter plötzlich in den Händen hielt. "Es hat mich einfach gerade so mitgenommen, das war mir jetzt einfach gerade voll zu viel", gestand Ina auf Instagram.

Schon im vergangenen Monat hatte ihr bevorstehender Umzug schmerzhafte Gefühle in Ina ausgelöst. Gemeinsam mit ihrer Schwester hatte sie in der bisherigen Wohnung einen Schrank ausgeräumt und persönliche Dinge in Kisten gepackt. Zwischen Kleidungsstücken, Fotoalben und Familienbildern war ihr bewusst geworden, was den Abschied so schwer machte: Sie würde die Gegend verlassen, in der ihre Mutter gestorben war. "Ich dachte, das Schwerste an diesem Umzug wären die Kisten. Aber heute, während mir meine Schwester beim Packen hilft, merke ich, dass ich vor etwas ganz anderem Angst habe", hatte Ina damals in ihrer Instagram-Story erzählt. Wie schmerzhaft der Ortswechsel für sie war, hatte sie mit diesen Worten deutlich gemacht: "Und irgendwie fühlt es sich an, als würde ich sie noch einmal zurücklassen."

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Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

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Instagram / inaontour Ina mit ihrer Mutter

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