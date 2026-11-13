Ina Borck feiert ihren persönlichen 200-Tage-Meilenstein

Ina Borck (30) hat allen Grund zur Freude: Der Social-Media-Star hat einen ganz persönlichen Meilenstein erreicht. In ihrer Instagram-Story verkündete die Influencerin jetzt stolz, dass sie die Marke von 200 Tagen geknackt hat. Dabei zeigt sie sich in einer lächelnden Selfie-Nahaufnahme und feiert den Moment mit einer eingeblendeten "200". Dazu schreibt sie begeistert: "Juhuu." Doch damit nicht genug: Ina gewährte ihrer Community auch einen Einblick in ihr aktuelles Gefühlsleben. "Ich fühle mich schon so viel besser in meinem Körper, deswegen kommen auch die ganzen Themen hoch", berichtet die Influencerin auf Instagram. Damit macht sie deutlich, dass sie derzeit einige persönliche Themen beschäftigen. Besonders freut sie sich darüber, dass sie sich inzwischen deutlich wohler in ihrem Körper fühlt.

Ina gibt ihrer Community zugleich die Möglichkeit, Fragen zu persönlichen Themen zu stellen. Statt selbst festzulegen, worüber sie als Nächstes berichten soll, bezieht sie ihre Follower direkt in die Auswahl ein. "Wozu wollt ihr auch was wissen?", fragt Ina in ihrer Instagram-Story. Mit diesen Worten lud die Influencerin ihre Community dazu ein, ihr Themenwünsche und Fragen zu schicken. Welche Inhalte sie in Zukunft genau aufgreifen möchte, ließ sie vorerst offen. In der Aufnahme wirkt Ina gut gelaunt und blickt mit einem leichten Lächeln direkt in die Kamera. Sie trägt einen cremefarbenen Strickpullover und hat ihre blonden Haare offen mit einem Mittelscheitel gestylt.

Erst wenige Tage zuvor hatte Ina auf Instagram einen weiteren persönlichen Erfolg mit ihren Fans geteilt. Damals gab die Influencerin bekannt, dass sie bislang zwölf Kilogramm abgenommen habe. Um ihre Veränderung sichtbar zu machen, veröffentlichte sie ein Ganzkörperfoto, das sie vor einem Spiegel in ihrem Zuhause aufgenommen hatte. Auf der Aufnahme posierte Ina barfuß und trug eine eng anliegende schwarze Hose sowie ein rotes Oberteil. Ihre aktuelle Aussage, sich inzwischen viel besser in ihrem Körper zu fühlen, knüpft inhaltlich an diesen Abnehmerfolg an, den sie öffentlich gemacht hatte. Ina stellt ihr gegenwärtiges Wohlbefinden in den Mittelpunkt und signalisiert ihrer Community, dass sie für weitere Fragen zu persönlichen Themen offen ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck, 2025

Anzeige Anzeige