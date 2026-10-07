Amira Aly verrät: Diesen Erziehungsrat gab ihr ihr Therapeut

In ihrem Podcast "Amira + 1" begrüßt Amira Aly (34) regelmäßig Gäste, mit denen sie über die großen und kleinen Themen des Lebens spricht. In der neuesten Folge ist Gia Georgina Stumpf zu Gast. Gemeinsam sprechen die beiden über Familienleben, das Aufwachsen von Kindern und den Umgang miteinander in Beziehungen. Dabei teilt die Moderatorin auch einen Ratschlag, den sie selbst von ihrem Therapeuten bekommen hat. "Es muss Konsequenzen geben, wenn sich einer der Eltern danebenbenimmt", gibt Amira in der Podcastfolge wieder. Für die zweifache Mutter steckt dahinter ein klarer Gedanke: Fehlverhalten sollten Eltern nicht einfach überspielen oder herunterspielen. Stattdessen könnten sie ihren Kindern durch eine klare Reaktion vorleben, wie ein gesunder Umgang mit persönlichen Grenzen aussehen kann.

Warum dieser Rat so wichtig ist, erklärt Amira im Podcast ebenfalls. "Du lehrst deine Kinder eigentlich nur gesunde Grenzen", führt sie aus. Wer auf unangemessenes Verhalten reagiert, mache für den Nachwuchs sichtbar, wo Grenzen verlaufen und dass es völlig in Ordnung ist, diese auch zu setzen. Problematisches Verhalten innerhalb der Familie solle man deshalb "nicht alles weglächeln", findet die Podcasterin. Gleichzeitig zieht Amira eine klare Grenze: Kinder dürften in Auseinandersetzungen zwischen Erwachsenen niemals "als Waffe genutzt" werden. Für sie gehören diese Aspekte untrennbar zusammen – Konsequenzen bei Fehlverhalten, ein gesunder Umgang mit persönlichen Grenzen und die Verantwortung, Kinder aus Konflikten zwischen Erwachsenen herauszuhalten.

Das Thema Familienalltag kennt Amira aus eigener Erfahrung: Sie ist bereits Mutter von zwei Kindern und erwartet derzeit ihr drittes Baby. Auch ihr Ex-Partner Oliver Pocher (48) spricht öffentlich immer wieder über das Leben in einer Patchworkfamilie. Gegenüber Bild brachte der Comedian zuletzt sogar die Idee einer eigenen Dokusoap ins Spiel, in der neben ihm und Pietro Lombardi (34) womöglich auch Alessandra Meyer-Wölden (43), Amira Aly, Sarah Engels (33) und Laura Maria Rypa (30) zu sehen sein könnten. "Ich sag' mal so, für eine Doku ... das ist schon mehr als interessant", erklärte Oliver. Und er legte noch einmal nach: "Die Pochers, die Lombardis, die Meyer-Wöldens, die Alys, die Dürens [...]. Dann wohnen auch noch die Zarrellas ums Eck. Jetzt, wo es 'Unter uns' nicht mehr gibt – also DIE Daily würde ich mir angucken."

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Juli 2026

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025

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Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Aly