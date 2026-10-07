Palina Miner zeigt ihrem Julian Claßen ihre Hochzeitskleider

Palina Miner steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen und lässt ihre Fans daran teilhaben. Auf Instagram zeigt die Influencerin ihrem Verlobten Julian Claßen (33) nun mehrere Brautkleider, die es am Ende allerdings nicht in die engere Auswahl geschafft haben. Mit sich selbst geht Palina dabei alles andere als zimperlich um: In einer Robe fühlt sie sich wie Fiona aus "Shrek", eine andere erinnert sie an einen Transformer. Weitere Kleider vergleicht sie mit einer Decke und einem Vorhang: "Das ist wirklich Vorhang von der Oma", sagt sie kritisch. Julian bleibt dagegen durchgehend charmant und höflich. Schon das erste Kleid findet der Social-Media-Star "richtig schön". Auch die übrigen Roben gefallen ihm offenbar gut – selbst wenn seine Verlobte seine Begeisterung überhaupt nicht nachvollziehen kann. "Was hast du denn? Die sind alle voll schön", sagt der Social-Media-Star.

Damit Julian sich genauer festlegt, bittet Palina ihn in dem Clip um konkrete Bewertungen. Der zweifache Vater verteilt daraufhin fleißig Punkte: Mal gibt es acht, mal neun – ein Kleid schafft es bei ihm sogar auf 9,5 von zehn Punkten. Dabei betont er immer wieder, dass ihm die verschiedenen Modelle tatsächlich gefallen. Palinas strenge Selbstkritik kann er dagegen kaum nachvollziehen. "Kann man sich denn selber so runtermachen?", fragt er in dem Video. Auch in der Kommentarspalte unter dem Beitrag macht Julian deutlich, was für ihn letztlich zählt – nicht das Kleid, sondern die Frau, die es trägt: "OMG, ich freue mich so, egal, was du trägst", schreibt er. Welches Kleid Palina für ihren großen Tag ausgewählt hat, bleibt allerdings ihr Geheimnis: In dem Clip zeigt sie ihrem Zukünftigen ausschließlich die aussortierten Modelle.

An einer Stelle im Clip wendet sich Julian sogar direkt an die Zuschauer und bittet sie, ihm darin beizupflichten, dass seine Verlobte in jedem der Kleider toll aussieht. In den Kommentaren wird Julians Reaktion positiv aufgenommen. "Wie süß er reagiert", kommentiert ein Nutzer unter dem Instagram-Video. Ein anderer freut sich über das harmonische Zusammenspiel des Paares: "Ihr passt so toll zusammen, viel Glück euch für die Zukunft und ganz viel Liebe."

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Julian Claßen und Palina Miner, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Imago Julian Claßen und Palina beim Screening von Mission Unknown: The Unexpected

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina Miner und Julian Claßen, Juli 2026

Anzeige