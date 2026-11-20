Julian Claßen (33) kommt wegen seiner Knöchelverletzung vorerst nicht ohne Unterstützung aus: Der Social-Media-Star muss nun eine Schiene tragen. Das machte er jetzt in seiner Instagram-Story öffentlich: "Muss jetzt eine Schiene tragen", schrieb Julian zu den Aufnahmen. Sein Bein hat er hochgelegt, Fuß und Knöchel sind weiß bandagiert. Während eine weitere Person den Verband abnahm, ließ der Influencer seine Follower wissen, wie unangenehm die Prozedur für ihn war. Beim Ablösen des Materials gingen offenbar auch einige Haare verloren. "Ah, das reißt ja voll die Beinhaare ab", jammerte Julian in dem Clip.

Die helfende Person war in den Aufnahmen nicht zu erkennen. Lediglich ihre Hände waren zu sehen, als sie den weißen Verband Stück für Stück von Julians geschwollenem Knöchel löste. Im begleitenden Gespräch wurde deutlich, dass das verwendete Material offenbar nicht so fest geworden war, wie es eigentlich vorgesehen war. Julian selbst hatte zunächst damit gerechnet, dass ihm ein Gips vom Bein geschnitten werden müsse. Stattdessen wurde die Ummantelung langsam mit beiden Händen abgezogen. Kurz war ein Glaskrug mit bernsteinfarbenem Himbeerblättertee im Bild zu sehen. Damit hat es eine besondere Bewandtnis. Der Tee werde getrunken, damit die Wehen möglichst noch am selben Tag einsetzen, hieß es in der Unterhaltung. Im Hause Claßen dreht sich derzeit also nicht nur alles um den verletzten Knöchel.

Die Verletzung hatte sich Julian bereits rund eine Woche zuvor zugezogen – ausgerechnet kurz vor der Geburt des ersten gemeinsamen Babys mit seiner Frau. Der 33-Jährige war umgeknickt, woraufhin sein Knöchel deutlich anschwoll. Einen Arztbesuch wollte der Social-Media-Star zunächst vermeiden. Er hatte Sorge, dass die Geburt ausgerechnet während der Untersuchung beginnen und er den entscheidenden Moment verpassen könnte. Komplett erledigt ist das Thema für ihn jedoch noch nicht: Julian benötigt inzwischen eine Schiene, um den verletzten Knöchel zu stabilisieren. Während Julian seinen lädierten Knöchel versorgen lassen muss, warten er und Palina gleichzeitig darauf, dass sich ihr Nachwuchs auf den Weg macht.

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Instagram / julienco_ Julian Claßen, Influencer

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Instagram / palinaclassen_ Julian und Palina Claßen, Oktober 2026

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