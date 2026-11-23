Julian Claßen (33) und Palina Claßen schweben im Babyglück! Die beiden haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen und teilen die freudigen Neuigkeiten nun mit ihren Fans auf Instagram. Doch damit nicht genug: Das Paar verrät auch gleich den Namen und den genauen Geburtszeitpunkt seines kleinen Sohnes. "Amari Claßen. Heute Morgen um 10:38 Uhr ist unser wundervoller Amari auf die Welt gekommen", schreiben die frischgebackenen Eltern zu einem besonders emotionalen Foto. Darauf zu sehen sind Palina und Julian, die gemeinsam die winzige Hand ihres Neugeborenen halten. Auch eine Nachricht zum Wohlbefinden von Mutter und Kind darf nicht fehlen: "Palina und dem Kleinen geht es gut, beide sind wohlauf. Wir sind so glücklich!"

Palina und Julian hatten Anfang Mai öffentlich gemacht, dass sie Nachwuchs erwarten. Damals befand sich die Influencerin schon im vierten Schwangerschaftsmonat. Für das Paar war die erneute Schwangerschaft ein ganz besonderer Moment, denn zuvor hatten die beiden einen schweren Verlust verkraften müssen: Ende Dezember 2025 verkündeten sie erstmals eine Schwangerschaft, mussten im darauffolgenden Januar jedoch eine Fehlgeburt verkraften. Auch gesundheitlich war der Weg zum gemeinsamen Wunschkind nicht immer einfach. Bei Palina waren das PCO-Syndrom und eine Gerinnungsstörung festgestellt worden. Deshalb war sie zeitweise auf blutverdünnende Spritzen angewiesen, die sie im Juni schließlich absetzen durfte.

Ganz eilig hatte es der kleine Amari aber offenbar nicht. Kurz zuvor hatte Palina bereits die 41. Schwangerschaftswoche erreicht und wartete zu Hause darauf, dass die Wehen von selbst einsetzen. Die letzten Tage vor der Geburt waren für die werdende Mutter durchaus kräftezehrend. Umso größer dürfte nun die Erleichterung und Freude sein, ihren Sohn endlich in den Armen halten zu können. Wie verliebt die frischgebackene Mama in ihren Sohn ist, bringt sie mit einem Satz unter dem Geburtsbeitrag auf den Punkt: "50 Prozent die Liebe meines Lebens, 50 Prozent ich." Für Palina ist Amari das erste Kind, Julian ist bereits Vater. Aus seiner früheren Ehe mit Bianca Heinicke (33) hat der Webvideoproduzent zwei weitere Kinder.

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Instagram / julienco_ Palina und Julian Claßen mit ihrem Baby

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und schwangere Palina Claßen

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