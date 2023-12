Der Bruder (†31) von Disney-Star Raven Symone ist gestorben!

Sie hat mit einem schweren Verlust zu kämpfen. Raven Symone (38) hat sich einen Namen als erfolgreiche Schauspielerin gemacht. Der große Durchbruch gelang ihr in den 2000ern: Von 2002 bis 2006 war die US-Amerikanerin in ihrer eigenen Fernsehserie "Raven blickt durch" im Disney Channel zu sehen. Von Anfang an unterstützt hat sie dabei ihr jüngerer Bruder Blaize Pearman. Doch nun folgt die traurige Nachricht: Ravens Bruder ist tot.

Auf Instagram gibt die 38-Jährige in einem emotionalen Statement das Ableben ihres jüngeren Bruders bekannt. Blaize ist im vergangenen Monat im Alter von nur 31 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. "Er kämpfte etwa zwei Jahre lang gegen Darmkrebs und ist jetzt an einem besseren Ort", erklärt Raven mit brüchiger Stimme und fügt hinzu: "Er wird geliebt und vermisst."

Ihren 38. Geburtstag ohne ihn feiern zu müssen, sei der Schauspielerin besonders schwergefallen. "Die Emotionen, die in meinem Körper, meinem Geist und meiner Familie auf und ab gingen, waren eine Achterbahnfahrt", verrät die "College Road Trip"-Darstellerin und betont dabei: "Aber ich liebe dich, Blaize."

