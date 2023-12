Raven Symone zollt ihrem Bruder Blaize Pearman (†31) Tribut!

Sie findet rührende Worte für ihren verstorbenen Bruder! Die Schauspielerin Raven Symone (38) hat derzeit mit einem schweren Verlust zu kämpfen. Vor ein paar Tagen teilte sie die traurige Nachricht, dass ihr jüngerer Bruder Blaize Pearman (32) verstorben ist. Er ist im vergangenen Monat im Alter von nur 31 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Am Samstag wäre sein 32. Geburtstag gewesen: Raven findet nun rührende Worte für Blaize!

Auf Instagram postet die 38-Jährige einen liebevollen Geburtstagsgruß für ihn: "Herzlichen Glückwunsch. Du warst intelligent, freundlich, hartnäckig und der Friedensstifter in unserer Bande", beginnt sie. Sein Vermächtnis werde von denen, die er zurückgelassen hat, am Leben erhalten. Seine Selbstlosigkeit in seinen finalen Tagen sei bewundernswert gewesen. "Ich liebe und vermisse dich. Ich werde immer Reva für meinen kleinen Bruder sein", fügt sie hinzu. Neben der süßen Botschaft teilte der ehemalige Disney-Star Fotos und Videos von Blaize.

Der "Cheetah Girls"-Star hatte ihre Fans bereits gewarnt, dass das "Leben kurz ist" und sie aufgefordert, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Ihr Bruder hatte zwei Jahre lang gegen Darmkrebs gekämpft: "Mein Bruder ist jetzt an einem besseren Ort", schreibt Raven abschließend auf Social Media.

Instagram / blaizewittai Blaize Pearman, 2019

Instagram / ravensymone Raven Symone und Blaize Pearman

Instagram / ravensymone Blaize Pearman

