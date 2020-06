Raven-Symoné (34) und ihre Partnerin haben Ja gesagt! Durch ihre Rolle der Olivia Kendall in der Bill Cosby-Show, die von 1987 bis 1990 lief, wurde die Schauspielerin einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Jetzt war sie offenbar bereit, mit ihrer großen Liebe den Bund fürs Leben einzugehen. In einer ganz intimen Zeremonie im Grünen gab sie ihrer Frau jetzt das Ja-Wort. Raven-Symoné und ihre Freundin Miranda Maday sind jetzt offiziell verheiratet!

Auf Instagram verkündete der Bill Cosby Show-Star die glückliche Botschaft. Auf dem Foto steht sie mit ihrer Frau in einem Garten. Dabei sind beide ganz leger gekleidet und strahlen um die Wette. Raven-Symoné zeigte sich komplett in schwarzer Montur, während ihre Partnerin einen weißen Overall trug. Ganz verliebt liegt sich das frischvermählte Pärchen in den Armen. "Ich heiratete eine Frau, die mich in allen Lebenslagen versteht, vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack, von der Bühne bis nach Hause. Ich liebe dich, Frau Pearman-Maday", schrieb Raven unter das Bild und verkündete damit alle Welt ihre Liebe zu ihrer Ehefrau!

Auch Miranda teilte ihr Glück der Öffentlichkeit mit. Auf einem Instagram-Foto liegt sich das Pärchen innig in den Armen und gibt sich den ersten Kuss als Ehepaar! "Meine Frau fürs Leben", schrieb die Blondine unter den Schnappschuss, auf dem die langen, bunten Dreads von Raven-Symoné ganz besonders gut zur Geltung kamen.

