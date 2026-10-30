Falsche Antwort kostet "Quizgott" den sicher geglaubten Sieg

Ein einziges Wort entschied bei Gefragt – Gejagt nun über Sieg und Niederlage. In einer kürzlich ausgestrahlten Folge der Quizshow unterlief Sebastian Jacoby ausgerechnet im Finale ein folgenschwerer Fehler. Bei der letzten Frage ging es laut Moviepilot um eine portugiesische Großstadt, deren Name übersetzt "Hafen" bedeutet. Der als "Quizgott" bekannte Jäger unterbrach Moderator Alexander Bommes (50) jedoch voreilig und rief: "Lissabon!" Nach einem kurzen Moment der Stille verkündete Alexander die richtige Lösung: "Porto!" Anschließend ertönte die Gewinnermusik. Das Kandidatenduo, das Jacoby gegenüberstand, konnte seinen Erfolg zunächst kaum fassen: Die beiden hatten tatsächlich den erfahrenen Jäger bezwungen.

Dass es überhaupt so weit kam, hatte sich laut Moviepilot bereits in den Einzelduellen angedeutet. Jacoby verlor zwei seiner vier Partien, sodass die beiden Kandidaten mit insgesamt 5.000 Euro ins Finale einzogen. Dort legte das Duo 13 richtige Antworten vor. Eine Hürde, die für den Jäger angesichts früherer Finalleistungen von bis zu 20 Punkten durchaus machbar schien. Doch im Jagdfinale zeigte der Quizprofi ungewohnte Wissenslücken. Mehrere Fehler nutzten die Kandidaten, um ihn immer wieder zurückzusetzen. Am Ende sicherte sich das Duo tatsächlich den Sieg und damit das Preisgeld. Weil die beiden ihren Erfolg kaum glauben konnten, stellte Alexander ausdrücklich klar: "Ihr habt gewonnen."

Dass es den Quizprofi derart erwischt, ist selten. Sebastian gewinnt laut Moviepilot rund 80 Prozent seiner Finalspiele. Nach dem Missgeschick erklärte er auch, warum er seine Antwort bereits gegeben hatte, bevor die Frage vollständig gestellt war: Wegen des Zeitdrucks sei für ihn bei einer portugiesischen Großstadt nur noch die Wahl zwischen Porto und Lissabon geblieben. Der "Quizgott" entschied sich spontan für die Hauptstadt und lag damit daneben. Wer selbst nun miträtseln möchte, hat am Freitag, dem 30. Oktober, um 18 Uhr im Ersten noch einmal die Gelegenheit dazu. Danach verabschiedet sich "Gefragt – Gejagt" in diesem Jahr in die Winterpause.

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Imago Quiz-Experte Sebastian Jacoby im Oktober 2016 im "Gefragt – Gejagt"-Studio in Hamburg

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Imago Fototermin zur Quiz-Show "Gefragt – Gejagt" in Hamburg am 24.04.2014

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ARD/Uwe Ernst Alexander Bommes bei "Gefragt – Gejagt"