Sebastian Klussmann erlebt Desaster bei "Gefragt – Gejagt"

Bei der beliebten ARD-Quizshow Gefragt – Gejagt lief es für Sebastian Klussmann zuletzt alles andere als rund. Im dramatischen Finale der Sendung musste sich der erfahrene Jäger vier Herausforderern geschlagen geben – und das auf überraschend deutliche Weise. Carl Meinhof, Alicia Dengler, Rolf Schär und Heidi Römer hatten sich zuvor gemeinsam eine Summe von 13.000 Euro erspielt und legten in der alles entscheidenden Jagd starke 19 Punkte vor. Eine Marke, die Sebastian selbst umgehend als echte Herkulesaufgabe einstufte. Am Ende kam der versierte Quizexperte jedoch nur auf magere zehn Punkte und blieb somit meilenweit hinter dem gegnerischen Team zurück. Für das Quartett bedeutete das eine saftige Ausbeute: Sie durften ihren erspielten Gewinn in Höhe von 13.000 Euro vollständig mit nach Hause nehmen, ohne auch nur einen einzigen Euro abgeben zu müssen. Dieser Ausgang sorgte im Studio für ausgelassenen Jubel auf der einen und betretene Mienen auf der anderen Seite.

Zum verhängnisvollen Fallstrick wurden dem Jäger vor allem seine zahlreichen Patzer während des Countdowns. Nach den strengen Regeln des Formats eröffnet jede falsche Antwort des Jägers den Kandidaten die Chance auf einen Rücksetzer – beantwortet das Team die Frage korrekt, wird der Jäger um einen Punkt zurückgeworfen. Genau diese Fehler unterliefen Sebastian in der Finalrunde am laufenden Band. Besonders kurios erschien dabei ein kompletter Aussetzer bei einer vermeintlich simplen Frage: Gesucht war das ursprünglich aus dem Französischen stammende Wort, das heute im Alltag meist anstelle von "Vetter" verwendet wird. Statt wie gewohnt wie aus der Pistole geschossen zu antworten, brachte der Profi keinen Ton heraus und musste passen. Die gesuchte Lösung lautete schlichtweg "Cousin". Solche unglücklichen Hänger summierten sich unaufhaltsam, sodass schlussendlich mickrige zehn Punkte auf seinem Konto stehen blieben und er die vorgelegten 19 Punkte nicht mehr einholen konnte.

Sebastian zählt seit Jahren zu den bekanntesten Aushängeschildern von "Gefragt – Gejagt" und gilt bei den Fans als einer der unerschütterlichsten Jäger. Umso bemerkenswerter gestaltete sich dieser Fernsehabend, da es den Quizchampions in der Schlussrunde normalerweise extrem häufig gelingt, den Beutezug der Herausforderer im letzten Moment zu vereiteln. Eine derart eklatante Niederlage stellt in der Historie der Show, die von Alexander Bommes (50) moderiert wird, daher ein absolutes Ausnahmeereignis dar. Carl, Alicia, Rolf und Heidi nutzten die unerwartete Schwächephase des Profis gnadenlos aus und feierten ihren triumphalen Coup. Während das siegreiche Gespann den Abend mit vollen Taschen ausklingen ließ, blieb dem Erfolgsjäger diesmal nur die Rolle des fairen Verlierers.

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Imago Sebastian Klussmann auf dem roten Teppich der Bertelsmann Party 2024 in Berlin

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Imago Sebastian Klussmann bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat", November 2023

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ARD/Uwe Ernst Alexander Bommes bei "Gefragt – Gejagt"

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