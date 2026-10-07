Tilda Swinton kündigt für 2028 ihre erste Autobiografie an

Tilda Swinton (65) bringt ihre Erinnerungen zu Papier, trennt sich dabei aber von einem klassischen Erzählstil. Ihre erste Autobiografie "Material Evidence" soll im Herbst 2028 beim US-Verlag Farrar, Straus and Giroux erscheinen. Wie der Verlag auf Instagram bekannt gab, verzichtet die Schauspielerin auf eine streng chronologische Erzählung. Stattdessen möchte die Oscarpreisträgerin ihre Autobiografie so erzählen, wie Erinnerungen tatsächlich arbeiten: sprunghaft, sinnlich und durch unerwartete Verbindungen geprägt. Persönliche Erlebnisse verknüpft die Schauspielerin dafür mit ausgewählten Gegenständen, die in ihrem Leben einen Eindruck hinterlassen haben. Dazu zählen ein Taufkleid, ein Brief und sogar komischerweise ein Holzbein. Auch ein Sweatshirt, Stickseide und ein Foto dienen ihr als Ausgangspunkte für einzelne Geschichten. Damit setzt sich das Buch wie eine Sammlung bedeutungsvoller Fundstücke zusammen, über die Tilda ihren ganz eigenen Blick auf ihr Leben und die Welt vermittelt.

In der Ankündigung schildert sie: "'Material Evidence' ist ein Buch über Neugier. Eine Spur aus Brotkrumen durch den Wald. Und ein Essay über das Staunen." Beim Zuschlagen des Buches sollen sich die Leser bestärkt fühlen, den wandelbaren menschlichen Geist und die materielle Welt bewusster wahrzunehmen. Die Schauspielerin hofft, dass sie daraus neue Energie schöpfen und die Dinge würdigen, aus denen sich ein individuelles Leben zusammensetzt. Auch Verlagspräsidentin Mitzi Angel zeigt sich begeistert. Sie bewundere Tildas besondere Sichtweise bereits seit Langem. Zeitgleich soll das Werk Humor, Erkenntnis und Aufmerksamkeit für Details vereinen, die im Alltag schnell übersehen werden. So bezeichnet sie das Buch als außergewöhnlich, ungewöhnlich und bewegend und freut sich über die Zusammenarbeit mit der Künstlerin.

Die Autobiografie ist aber nicht ihr erster Ausflug in die Buchwelt. Bereits im September 2025 erschien der Kunstband "Tilda Swinton: Ongoing". Im Fokus stehen ihre Filmkarriere, ihr Einfluss auf die Mode und ihre vielseitigen künstlerischen Kooperationen. Dass sich die Schauspielerin nun einem weiteren Projekt abseits des Filmsets widmet, passt zu einer Ankündigung, die sie im Februar 2025 bei der Berlinale machte. Nach rund 40 Jahren im Filmgeschäft wolle sie mehr Freiraum für andere Vorhaben schaffen. Mit ihrer Autobiografie steht nun fest, dass zumindest ein Teil dieser Zeit auch dem Schreiben gehört. Kürzlich erschien eine andere, aber nicht weniger persönliche Autobiografie: Sylvester Stallone (80) schrieb in "The Steps: Die Geschichte meines Lebens" über die dunkelsten Kapitel seiner Kindheit.

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