Selten: Tilda Swinton zeigt sich mit ihrem Partner Sandro

Seltene Paar-Premiere in London: Tilda Swinton (65) zeigte sich am Mittwochabend an der Seite ihres Partners Sandro Kopp im Design Museum – Anlass war die private Vorbesichtigung von "Wes Anderson: The Archives". Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, erschienen die Schauspielerin und der 47-jährige Künstler gemeinsam, um Wes Anderson zu unterstützen, bevor die Schau am Donnerstag für das Publikum öffnet. Tilda, die seit Jahren mit dem Regisseur zusammenarbeitet, posierte auch mit Wes für Fotos. Die Ausstellung läuft bis Juli und verspricht Einblicke in drei Jahrzehnte Filmgeschichte – mit über 700 Exponaten aus Andersons Werk.

Die Schau würdigt Highlights wie "The Grand Budapest Hotel", für den Wes Oscar-Nominierungen als Regisseur und für den besten Film erhielt und den BAFTA für das beste Originaldrehbuch gewann, ebenso wie spätere Filme wie "Isle of Dogs" und "The French Dispatch". Tilda war bei vielen davon vor der Kamera, darunter "Moonrise Kingdom", "The Grand Budapest Hotel", "Isle of Dogs", "The French Dispatch" und zuletzt "Asteroid City".

Tilda und Sandro sind seit 2004 ein Paar, sie lernten sich beim Dreh zu "Die Chroniken von Narnia" kennen – sie als Weiße Hexe, er als Zentaur. Das Paar lebt in Nairn in Schottland. Aus der früheren Beziehung mit dem Dramatiker John Byrne hat Tilda Zwillinge, Honor und Xavier. Über das ungewöhnlich harmonische Miteinander der Patchwork-Familie sagte die Schauspielerin laut Daily Mail einmal: "Wir sind alle wirklich gute Freunde. Es ist eine sehr glückliche Situation."

Imago Tilda Swinton und Sandro Kopp bei der Premiere von "Das Licht" zur Eröffnung der 75. Berlinale im Berlinale Palast, Februar 2025

Getty Images Tilda Swinton mit ihrer Tochter Honor

Imago Tilda Swinton bei der UK-Premiere von "Ballad of a Small Player" im Oktober 2025