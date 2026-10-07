Tot im Pool: Kylie Jenner ergattert erste Serienhauptrolle

Kylie Jenner (29) wagt den Sprung ins Schauspielfach – und zwar gleich mit einer Hauptrolle. In dem düsteren Thrillerdrama "Bachelorette Weekend", wie der aktuelle Arbeitstitel lautet, soll der Realitystar die Braut bei einem Junggesellinnenwochenende spielen. Wie Deadline berichtet, endet das, was als unbeschwertes Junggesellinnenwochenende beginnt, in einer Tragödie: Kylies Figur wird tot in einem Pool gefunden, woraufhin ihre engsten Freundinnen ins Visier der Ermittlungen geraten. Nach und nach enthüllt die Serie, was sich in den Stunden vor dem Mord ereignet hat. Kylies Figur bildet dabei den zentralen Ausgangspunkt der Geschichte. Neben dem Auftritt vor der Kamera soll die Unternehmerin auch als ausführende Produzentin mit an Bord sein. Der Deal befindet sich dem Bericht zufolge noch in Verhandlungen, Hulu stehe aber kurz davor, ihn abzuschließen und das Projekt direkt als Serie zu bestellen.

Den entscheidenden Impuls für Kylies Besetzung soll ihre Schwester Kim Kardashian (45) gegeben haben, die ebenfalls als ausführende Produzentin an Bord ist. Ihr war das Drehbuch zunächst als mögliches Produktionsprojekt vorgelegt worden. Sie erkannte darin das Potenzial für Kylie und reichte den Stoff an ihre Schwester weiter, wie Just Jared berichtet. Grundlage der Serie ist ein bislang unveröffentlichter Roman von Flora Collins. Autorin Lauren Oliver (43) entwickelte das Material über ihre Firma StoryGiants und schreibt auch die Fernsehadaption. Zum Produktionsteam zählen außerdem Aaron Kaplan und Jaiden Kaplan von Kapital Entertainment. Als Studios fungieren Kapital Entertainment und 20th Television. Für Kylie wäre es der erste größere Auftritt in einer fiktionalen Rolle: Bislang war sie lediglich in einigen Projekten wie "Ocean's 8" zu sehen, in denen sie sich immer selbst spielte.

Zuletzt sprach die zweifache Mutter offen darüber, dass sie durch ihre frühe Mutterschaft auf einige Erfahrungen ihrer Jugend verzichten musste. Tochter Stormi brachte sie mit 20 Jahren zur Welt, Sohn Aire folgte, als sie 24 war. Beide Kinder stammen aus ihrer früheren Beziehung mit Travis Scott (35). Trotz der Dinge, auf die sie verzichten musste, bezeichnete Kylie ihren Nachwuchs als das Größte in ihrem Leben.

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Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Getty Images Kim Kardashian und Kylie Jenner, Oktober 2024

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, April 2026