Kylie Jenner (29) und Timothée Chalamet (30) zeigten sich am Sonntagabend bei den Governors Awards in Hollywood verliebt wie eh und je. Aufnahmen, die der Journalist Clayton Davis auf Instagram teilte, zeigen den Schauspieler und die Unternehmerin, wie sie Hand in Hand durch das Foyer des Ovation Hollywood schlendern. Wenig später betraten die beiden gemeinsam den Ray Dolby Ballroom, in dem die Veranstaltung stattfand. Nur kurz wurde ihr vertrauter Moment unterbrochen: Timothée blieb für einen Plausch mit seinem Schauspielkollegen Tom Holland (30) stehen. Doch kaum hatte sich der Brite verabschiedet, griff der "Marty Supreme"-Star erneut nach Kylies Hand. Die beiden wirkten dabei sichtlich vertraut und innig. Damit lieferten sie einen süßen Pärchenauftritt – ganz abseits des offiziellen Blitzlichtgewitters auf dem roten Teppich.

Auch Kylies Outfit sorgte an diesem Abend für Aufsehen. Die jüngste Schwester von Kim Kardashian (46) erschien in einer creme-goldenen Vintage-Robe von Roberto Cavalli. Das Kleid stammt aus der Laufstegkollektion des Designers aus dem Jahr 2006 und ist damit ein echtes Stück Modegeschichte. Besonders ins Auge fielen die mit Kristallen besetzten Träger, die über ihren Rücken verliefen und dort funkelnde Akzente setzten. Ihre Haare trug die Kosmetikunternehmerin offen und in leicht zerzausten Wellen. Bereits vor der Veranstaltung hatten die beiden ihren Fans auf Instagram einen ersten Einblick in ihre Outfits gewährt. Kylie präsentierte ihre Robe in ihrer Story auf einer Ganzkörperaufnahme. Timothée zeigte sich derweil in einem eleganten Smoking – zunächst allein und anschließend gemeinsam mit seiner Freundin auf einem Foto im Auto.

Kylie und Timothée sind mittlerweile seit über drei Jahren zusammen. Als Kylie am 18. Oktober ihr Debüt bei der Victoria's Secret Fashion Show feierte, jubelte Timothée ihr aus der ersten Reihe zu. Neben ihm saßen Kylies Mutter Kris Jenner (71) und deren Partner Corey Gamble (46). Auch Kylie ließ ihren Freund nicht im Hintergrund stehen: Bei den Critics Choice Awards im Januar wurde der Schauspieler als bester Darsteller ausgezeichnet und nutzte seine Dankesrede, um seiner Partnerin liebevolle Worte zu widmen. Zunächst bedankte er sich bei ihr für das gemeinsame "Fundament", das sie aufgebaut hätten. Anschließend sagte er laut Us Weekly: "Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Ich danke dir aus tiefstem Herzen." Kylie reagierte darauf direkt aus dem Publikum und formte lautlos die Worte "Ich liebe dich".

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. Verleihung der David di Donatello in Rom, 2026

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in einer Vintage-Robe von Roberto Cavalli

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