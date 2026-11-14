Kylie Jenner will Namen ihrer klagenden Ex-Köchin enthüllen

Kylie Jenner (29) geht im Rechtsstreit mit einer Frau, die sich als ihre frühere Privatköchin bezeichnet, in die Offensive. Wie Daily Mail berichtet, will die Unternehmerin erreichen, dass die Klägerin ihren echten Namen in den öffentlichen Gerichtsakten nennen muss. Bislang tritt sie dort unter dem Pseudonym Jane Doe auf. Einen entsprechenden Antrag reichten Kylies Anwälte bereits im Oktober bei einem Gericht in Los Angeles ein, eine Anhörung ist für den 28. Januar 2027 angesetzt. Die Frau hatte den Realitystar, dessen Firma und weitere Beklagte am 22. Juni 2026 verklagt. Die Vorwürfe reichen von Schwangerschaftsdiskriminierung über Belästigung bis zu Vergeltungsmaßnahmen und unrechtmäßiger Kündigung. Besonders schwer wiegt ihre Behauptung, lange Schichten und körperlich anstrengende Aufgaben hätten im Februar 2025 zu einer Fehlgeburt geführt. Kylies Team weist das zurück und geht sogar noch einen Schritt weiter: Die Köchin sei überhaupt nie bei der Kosmetikunternehmerin angestellt gewesen.

In dem Antrag argumentieren Kylies Anwälte, der Klägerin stehe nicht automatisch Anonymität zu. Zudem habe sie nicht gesondert beantragt, das Verfahren ohne Nennung ihres Namens führen zu dürfen. Um medizinische Details zu schützen, könne sie stattdessen auf Schutzanordnungen und gezielte Schwärzungen zurückgreifen. Der Gegenseite wirft das Team vor, die Berichterstattung als "Schwert" und die Anonymität als "Schild" einzusetzen. "Anstatt das Rampenlicht zu meiden, hat die Klägerin es aktiv gesucht, indem sie vor Gericht zog und dann durch Äußerungen gegenüber den Medien die öffentliche Aufmerksamkeit weiter anfachte. Die Klägerin kann nicht beides haben", heißt es laut Daily Mail. Die Anwältin der Klägerin hält gegenüber Page Six dagegen: "Kylie Jenner kennt die Identität von Jane Doe bereits. Die Frage ist, warum sie glaubt, dass auch die Öffentlichkeit sie kennen muss." Laut Klage arbeitete ihre Mandantin fünf Tage pro Woche jeweils elf bis zwölf Stunden. Obwohl sie im Dezember 2024 von ihrer Schwangerschaft berichtet habe, sei sie unter anderem für eine Geburtstagsfeier eines von Kylies Kindern in Palm Springs eingeteilt worden. Am Tag danach habe sie starke Blutungen erlitten. Im Krankenhaus sei kein Herzschlag mehr festgestellt worden. Später sei sie entlassen worden. Sie fordert nun Schadenersatz.

Die Klage der mutmaßlichen Ex-Köchin ist nicht die einzige, mit der sich Kylie derzeit auseinandersetzen muss. Innerhalb von sieben Monaten zogen auch drei ehemalige Haushälterinnen gegen sie vor Gericht. Alle vier laufenden Verfahren werden von derselben Anwältin betreut. Kylie bestreitet sämtliche Vorwürfe. Zuletzt reichte Dinora Carolina Cabria Amaya am 5. November beim Superior Court in Los Angeles Klage ein. Sie wirft Kylie, deren Unternehmen und mehreren Mitarbeitern unter anderem Diskriminierung wegen einer Behinderung, Vergeltungsmaßnahmen, eine unrechtmäßige Kündigung sowie Verstöße gegen das Arbeitsrecht vor. Und damit nicht genug: Dinora behauptet, während ihrer Arbeit mehr als eine Stunde lang in einem Schrank eingeschlossen gewesen zu sein. Außerdem schildert sie einen Hundebiss und einen Kontakt mit Pfefferspray. Hinzu kommen nach ihren Angaben unbezahlte Fahrt- und Überstundenkosten. Kylies Anwalt Michael Rhodes hält davon nichts. Er bezeichnete die Anschuldigungen als unbegründet und kündigte an, man werde sich entschieden gegen die Klagen verteidigen.

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Getty Images Kylie Jenner besucht die 15. Lacma Art and Film Gala im Los Angeles County Museum of Art

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Imago Kylie Jenner im Mai 2026

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