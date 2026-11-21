Bill Kaulitz (37) verdient mit dem größten Hit seiner Band überraschend wenig Geld. In der neuen dreiteiligen ZDF-Dokumentation "Tokio Hotel – Gegen alle Regeln" spricht der Sänger darüber, wie wenig ihm "Durch den Monsun" heute einbringt. "Mit 'Monsun', der heute noch unser größter Song ist, verdiene ich ungefähr 900 Euro im Jahr", erklärt Bill in der Doku. Angesichts des riesigen Erfolgs des Liedes überrascht diese Summe. Im Jahr 2005 bescherte "Durch den Monsun" Bill, seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) sowie Gustav Schäfer (38) und Georg Listing (39) praktisch über Nacht den Durchbruch. Wer mehr über die Geschichte der Musiker erfahren möchte, kann die Dokumentation bereits jetzt in der ZDF-Mediathek streamen. Im linearen Fernsehen läuft sie am 1. Dezember ab 20:15 Uhr im ZDF.

Als der große Erfolg kam, waren Bill und Tom gerade einmal 15 Jahre alt. Schon zwei Jahre zuvor hatte die Band für ihren ersten Vertrag 40.000 Euro bekommen. Den späteren Plattenvertrag mit Universal Music handelte dann ein Produzententeam für die vier Jungs aus. Einen vollständigen Einblick in dieses Dokument erhielten die Musiker laut eigenen Angaben aber nie. Wie viel die Produzenten an ihrem Erfolg verdient haben, wissen sie deshalb bis heute nicht. Simone Charlotte Trümper, die Mutter der Zwillinge, findet dafür in der Doku deutliche Worte: "Auf die Plattenfirma bin ich noch immer echt sauer, weil das einfach nicht in Ordnung war, wie man sich da an diesen vier Jungs bereichert hat." Dem damaligen Produzenten Peter Hoffmann könne sie aber inzwischen verzeihen. Eine Stellungnahme des übrigen Produzententeams ist in der Dokumentation nicht zu sehen.

Dass ausgerechnet "Durch den Monsun" der Durchbruch wurde, verdankt die Band einem kleinen Zufall. Ursprünglich war "Schrei" als erste Single geplant. Doch die Freundin eines Mitarbeiters der Plattenfirma fand "Durch den Monsun" besser und gab damit den entscheidenden Anstoß für den späteren Megahit. Der plötzliche Ruhm hatte für die jungen Musiker aber auch Schattenseiten: Tokio Hotel bekam Morddrohungen, sogar Säure- und Messerattacken wurden angekündigt. Die Band brauchte Polizeischutz. "Wir hatten wirklich Angst. Teilweise um unser Leben", erinnert sich Tom in der Doku. Nach einem Einbruch in ihre Villa zogen die Zwillinge 2010 nach Los Angeles. Zwischenzeitlich stand die Band sogar vor dem Aus, doch 2013 fanden die vier Musiker wieder zusammen. Bis heute stehen Bill, Tom, Gustav und Georg gemeinsam auf der Bühne und sind aktuell mit ihrer "Arena Tour 2026" in Europa unterwegs.

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Imago Bill Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast in Berlin

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz mit seiner Mutter im Urlaub in Rom 2026

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