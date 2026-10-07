Vater von Keshia Chantés Baby? Drake dementiert die Gerüchte

Drake (39) sieht sich aktuell mit hartnäckigen Spekulationen konfrontiert: Im Netz wird immer wieder behauptet, der Rapper könnte der Vater des ungeborenen Sohnes von Keshia Chanté (38) sein. Die kanadische Sängerin hatte ihre Schwangerschaft am Dienstag in einem Beitrag bei Hello! öffentlich gemacht und dabei auch ihren Babybauch präsentiert. Die Identität des Kindsvaters verriet sie jedoch nicht. In den sozialen Medien ließ Keshia lediglich durchblicken, dass dieser aus der Musikbranche komme. Für einige Fans reichte das bereits aus, um Drake ins Spiel zu bringen, mit dem sie seit vielen Jahren eng befreundet ist. Dessen Sprecherin Melissa Nathan räumte gegenüber TMZ nun mit den Spekulationen auf. Man könne die "unzutreffenden" Behauptungen "vollständig und unmissverständlich dementieren", ließ sie ausrichten.

Tatsächliche Hinweise darauf, dass Drake der Vater sein könnte, gab es bislang ohnehin nicht. Ausgelöst wurden die Spekulationen offenbar lediglich durch Keshias Andeutung über die Musikbranche und ihre langjährige Verbindung zu dem Musiker. Bei der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft machte die Sängerin keine weiteren Angaben zum Vater ihres Kindes. Bekannt ist bisher lediglich, dass sie einen Jungen erwartet. Drakes Team weist die kursierenden Behauptungen entschieden zurück und macht deutlich, dass der "Hotline Bling"-Interpret nicht der Vater des Babys ist. Keshia selbst hat sich zu den aufgekommenen Gerüchten bislang nicht geäußert. Stattdessen konzentrierte sie sich bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft vor allem auf die Vorfreude auf ihren Nachwuchs.

Drake ist allerdings bereits Vater: Sein Sohn Adonis, den er gemeinsam mit Sophie Brussaux (37) hat, feiert laut TMZ in der kommenden Woche seinen neunten Geburtstag. Sophie, mit der der Musiker den Jungen gemeinsam großzieht, heiratete im Sommer einen anderen Partner. Drake selbst hält sein Liebesleben hingegen größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus und spricht nur selten über seine Beziehungen. Dennoch machten zuletzt neue Datinggerüchte die Runde. In den vergangenen Wochen wurde der Rapper mehrfach mit Pinkchyu in Verbindung gebracht, die im Netz als "Goth Baddie" bekannt ist. Eine mögliche Romanze hat Drake bisher nicht bestätigt. Auch die aktuellen Spekulationen um Keshia kommentierte er nicht persönlich, sondern ließ sie durch seine Sprecherin dementieren.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Keshia Chanté und Drake

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Getty Images Keshia Chante bei der Premiere von WEtvs "Growing Up Hip Hop" Staffel 4 in West Hollywood, 22. Mai 2018

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Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis im Oktober 2024

Glaubt ihr Drakes klarem Dementi zu Keshias Baby? Ja, seine Sprecherin hat die Gerüchte unmissverständlich zurückgewiesen! Ich warte lieber ab, ob Keshia selbst sich noch dazu äußert. Ergebnis anzeigen