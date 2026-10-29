Drake enthüllt den wahren Grund für seinen Heiratsverzicht

Drake (40) hat seinen 40. Geburtstag gefeiert – ein Ehering fehlt an seiner Hand allerdings weiterhin. Dabei sorgten zahlreiche Romanzen des Kanadiers im Laufe der Jahre für Schlagzeilen. Weshalb es bisher nie zu einer Hochzeit kam, erläuterte der Musiker schon 2023 im Gespräch mit Bobbi Althoff in einer inzwischen gelöschten Folge des Podcasts "Really Good". Seine kompromisslose Karriere lasse ihm einfach zu wenig Freiraum, um sich wirklich auf eine Partnerin und ihre Bedürfnisse einzulassen. "Ich glaube nicht, dass ich jemandem derzeit das bieten kann, wonach diese Person suchen würde", stellte der Rapper in dem Format klar. Weiter erklärte er: "Ich denke, meine Arbeit hat für mich Priorität, deshalb würde ich nicht in einer Beziehung sein wollen, ohne meinen Teil als Partner beitragen zu können." Der Liebe grundsätzlich abschwören wollte er damit jedoch nicht – vielmehr beschrieb er nüchtern seinen Alltag zwischen Studio und Bühne.

Dass der Musiker bereits über eine Hochzeit nachgedacht hat, deutete ein außergewöhnliches Schmuckstück an, das er 2022 vorstellte. Die Kette trägt 42 Diamanten – jeder Stein soll für einen Moment stehen, in dem Drake einen Heiratsantrag erwog, sich letztlich aber dagegen entschied. Auch beruflich schlug der Kanadier teilweise andere Wege ein als zunächst geplant: Bereits 2012 zweifelte er gegenüber i-D daran, ob er nach seinem 35. Geburtstag noch rappen würde. Damals dachte er sogar darüber nach, zur Schauspielerei zurückzukehren, mit der seine Karriere begonnen hatte. Letztlich kam es anders – der Rapper führte seine intensive Musikkarriere fort. Genau diese steht nach seinen eigenen Aussagen weiterhin vor seinem Liebesleben.

Zu den Frauen, mit denen der Musiker in Verbindung gebracht wurde, gehören SZA (36), Jennifer Lopez (57), Serena Williams (45) und Julia Fox (36). Auch mit Rihanna (38) wurde er zwischen 2009 und 2016 wiederholt in Verbindung gebracht. Bei den MTV VMAs 2016 sprach er sogar öffentlich über seine Gefühle und erklärte, die Sängerin seit seinem 22. Lebensjahr zu lieben. Ein Jahr später wurde ihm eine Beziehung mit der französischen Künstlerin Sophie Brussaux (37) nachgesagt, die im Oktober 2017 ihren gemeinsamen Sohn Adonis zur Welt brachte. Bekannt wurde seine Vaterschaft jedoch erst 2018 im Rahmen seines viel beachteten Streits mit Rapper Pusha T (49). Wenig später bestätigte Drake auf seinem Album "Scorpion", dass er einen Sohn hat. Seither lässt er seine Fans gelegentlich an seinem Alltag als Vater teilhaben.

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Getty Images Rapper Drake im Oktober 2021

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Instagram / champagnepapi Drake, Januar 2025

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Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis im Oktober 2024