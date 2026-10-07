Warum Anne Hathaway heute entspannter mit Ruhm umgeht

Anne Hathaway (43) blickt heute deutlich gelassener auf den Ruhm und den Druck, der mit ihrer Karriere einhergeht. Während der Pressetour für ihren neuen Erotikthriller "Verity" sprach die Schauspielerin bei CBS Mornings über ihre Einstellung und darüber, wie sich diese im Laufe ihres Berufslebens verändert hat. Dreharbeiten und öffentliche Auftritte nehme die Darstellerin aus "Plötzlich Prinzessin" zwar weiterhin ernst. Ein Fehler oder ein kurzer Hänger am Set sei für sie jedoch mittlerweile keine Krise mehr. "Ich weiß, dass das eine große Sache ist, aber es ist nicht alles, nichts für ungut. Und wenn ich am Set einen Blackout habe, ist das nicht dasEnde der Welt", schilderte Anne in der Sendung. Das helfe ihr, den Anforderungen ihres Jobs zu begegnen, ohne sich von einzelnen Patzern aus der Ruhe bringen zu lassen.

Mit dieser neu gewonnenen Gelassenheit kann Anne nach eigener Aussage auch die positiven Seiten ihres Berufs bewusster wahrnehmen. "Ich glaube, ich bin lockerer geworden, was meiner Meinung nach notwendig war. Und ich glaube, ich bin offener dafür, Spaß daran zu haben", gestand die Schauspielerin. Zu diesem Wandel trage außerdem die Erkenntnis bei, dass sie bei ihrer Arbeit nicht allein sei. Am Set ist sie von einem ganzen Team umgeben, das ebenfalls die bestmögliche Leistung erbringen möchte. Ruhm und Anerkennung sind für Anne daher nicht mehr die oberste Priorität. Entscheidend sei vielmehr, was zwischen den beteiligten Menschen entstehe. "Eigentlich geht es nur um das Gefühl und die Verbindung, die man zu anderen Menschen hat. Und ich wünschte, ich hätte das früher in meinem Leben erkannt, aber ich bin so dankbar, dass ich es überhaupt erkannt habe", betonte die Schauspielerin.

Auch abseits von Hollywood befindet sich Anne 2026 in einer besonderen Lebensphase. Im Juni machte die Oscarpreisträgerin öffentlich, dass sie erneut schwanger ist. Mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45) hat sie bereits die Söhne Jonathan und Jack, die zehn und sechs Jahre alt sind. Obwohl die Schwangerschaft mit großer Erschöpfung verbunden sei, beschrieb die Schauspielerin diese Zeit gegenüber Extra als bereichernde Lebensphase voller Freude und Liebe. Die Erfahrung führe ihr vor Augen, welche Kräfte in ihr stecken. Dabei gehe es für sie nicht bloß darum, sich für etwas anderes aufzureiben. Vielmehr bemerke sie, wie sie persönlich an den Herausforderungen wachse. Nach der Geburt ihres dritten Kindes will Anne aber erst einmal bewusst auf die Bremse treten. Wie sie vor Kurzem gegenüber Entertainment Tonight ankündigte, plane sie "eine kleine Pause".

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Getty Images Bei der Moncler Fifth Avenue Flagship-Eröffnung in New York: Anne Hathaway am 10. September 2026

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Getty Images Josh Hartnett, Dakota Johnson und Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei der 12th Breakthrough Prize Ceremony, 2026