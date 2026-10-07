Wegen Job? Jill Lange lässt sich ihr Halstattoo entfernen

Jill Lange (26) trennt sich von einem Teil ihres Körperschmucks: Die sichtbaren Tattoos der Realitybekanntheit – darunter das markante Motiv an ihrem Hals – sollen verschwinden. Auf Instagram nimmt sie ihre Follower mit zu der Behandlung, bei der ein sogenannter Pikosekundenlaser zum Einsatz kommt. Der Grund für den radikalen Schritt sind ihre Pläne für die Zukunft. "Weil ich nicht für immer Influencerin sein will, kommen meine sichtbaren Tattoos weg", erklärt sie ihrer Community. Denn sie quäle die Sorge, dass ihr die Motive außerhalb der Social-Media-Bubble beruflich im Weg stehen könnten. "In der Berufswelt ist es mit solchen Tattoos einfach sehr viel schwieriger", gibt die 26-Jährige in ihrer Story zu bedenken. Im weiteren Verlauf lässt sie die deutlich sichtbaren Stellen nach und nach behandeln.

Rückblickend räumt Jill ein, sich früher nicht ausreichend mit den langfristigen Folgen ihrer Tattoos beschäftigt zu haben. Sie dokumentiert den Ablauf der Entfernung ganz offen im Netz. Der eingesetzte Laser arbeite mit extrem kurzen Impulsen im Pikosekundenbereich – eine Methode, die laut der Influencerin fortschrittlicher sei als eine herkömmliche Laserbehandlung. Angenehm scheint die Prozedur allerdings nicht zu sein: Jill musste während der Sitzung nach eigenen Angaben zahlreiche Pausen einlegen und verzieht im Video häufig schmerzvoll das Gesicht. Auf einer Schmerzskala ordnet sie die Behandlung bei "neun von zehn" ein, wie sie auf Instagram berichtet. Trotzdem will Jill, die sich beim Casting von Germany's Next Topmodel beweisen möchte, das Vorhaben durchziehen.

Der Abschied von den Tattoos fügt sich in eine Zeit der größeren Neuorientierung ein. Vor rund elf Wochen hatte Jill auf Instagram offen darüber gesprochen, mitten in einer heftigen Identitätskrise zu stecken. Die TV-Bekanntheit schilderte damals, dass sich ihre Werte und ihre Erwartungen an das Leben grundlegend verändert hätten. Zwar habe ihre Laufbahn als Influencerin zahlreiche frühere Wünsche erfüllt, die erhoffte persönliche Erfüllung sei mit dem Erfolg jedoch ausgeblieben, so ihre eigene Aussage. Inzwischen richtet die ehemalige Love Island VIP-Teilnehmerin, die 2021 durch ihre Teilnahme an der Datingshow Are You The One? einem breiten Publikum bekannt wurde, ihren Blick auch auf berufliche Wege jenseits von Social Media.

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Instagram / jill_langee Jill Lange, Juli 2026

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Instagram / jill_langee Jill Lange, Realitystar

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RTLZWEI / ITV Studios Germany Jill Lange, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

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