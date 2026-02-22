Aus und vorbei: Jill Lange hat sich von Marvin getrennt

Jill Lange (25) ist wieder Single. Die Reality-Darstellerin hat sich von ihrem Freund Marvin getrennt, wie sie nun in ihrer Instagram-Story bekannt gab. "Hier ist es gerade relativ still. Das liegt daran, dass ich gerade durch eine Trennung gehe. Ich habe mich von Marvin getrennt und es ist für uns beide gerade nicht leicht", erklärte die 25-Jährige ihren Followern. Die beiden hatten im November 2024 ihre Beziehung öffentlich gemacht, nachdem Jill ihren Partner kurz zuvor zum ersten Mal im Netz gezeigt hatte. Etwas mehr als ein Jahr später folgt jetzt das Liebes-Aus.

Die Influencerin versicherte jedoch, dass es keinen Streit oder einen bestimmten Vorfall gegeben habe. "Es ist nichts Bestimmtes vorgefallen oder so. Wir trennen uns friedlich und sind beide dankbar für die Zeit miteinander", schrieb Jill weiter. Über ihren Ex-Partner äußerte sie sich trotz der Trennung nur positiv: "Marvin ist ein ganz toller Mensch. Nur hat es leider einfach nicht mehr für eine Partnerschaft gereicht." Beide durchleben gerade eine schwierige Phase, wie die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin ihren Fans mitteilte.

Erst vor wenigen Monaten hatte das Paar noch große Pläne für die gemeinsame Zukunft geschmiedet. Jill und Marvin waren bereits zusammengezogen und planten sogar, in eine neue Wohnung zu ziehen, wie sie damals auf Instagram verriet. Die Beziehung schien zu diesem Zeitpunkt ernst und vielversprechend zu sein. Nun ist die junge Liebe allerdings schon wieder Geschichte, bevor die beiden ihre weiteren Umzugspläne in die Tat umsetzen konnten.

Instagram / jill_langee Jill Lange mit ihrem Freund, Januar 2025

Instagram / jill_langee Jill Lange, Realitystar

Instagram / jill_langee Jill Lange und ihr Partner Marvin, 2025