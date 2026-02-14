Diese Reality-TV-Ladys wollten sich bei GNTM ausprobieren

Glamour, Lampenfieber und ein Hauch Reality: Beim Casting der neuen Germany's Next Topmodel-Staffel am Donnerstagabend traten die ersten Mädchen vor Heidi Klum (52) auf den Laufsteg – unterstützt von Mode-Ikone Jean Paul Gaultier (73). Mittendrin: Reality-TV-Gesicht Jill Lange (25) und Entertainerin Roaya Soraya (35), die beide ihr Glück im Modelzirkus suchten. Jill präsentierte sich vor der Jury und erklärte zuvor in einem ProSieben-Video offen, wie sie sich vorbereitet hat. Roaya ließ ihre Community auf Instagram live an ihren Gefühlen teilhaben und zeigte ungewohnte Nervosität. Doch während die Scheinwerfer heiß liefen, blieb die Frage: Wer überzeugt Heidi, wer muss gleich wieder von der Bühne?

Jill, bekannt aus Shows wie DSDS, Ex on the Beach und Are You The One?, nahm das Training ernst – zumindest so ernst, wie es ihr High-Heel-Alltag zuließ. "Ich habe versucht, auf hohen Schuhen zu laufen. Ohne Scheiß, ich trage im Privaten einmal im Jahr hohe Schuhe. Auf Hochzeiten und dann auch nur zum Bildermachen. Und dann ziehe ich die aus", sagte sie in einem ProSieben-Clip. Am Ende reichte es trotzdem nicht: Heidi zeigte sich nicht überzeugt vom Topmodel-Potenzial der tätowierten Kandidatin. Parallel dazu feierte Roaya ihr GNTM-Debüt online mit einem Mix aus Stolz und Aufregung: "Oh mein Gott! Ich hab diese Sache überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und jetzt ist es einfach so weit und ich bin jetzt in der Situation, normalerweise sehr selbstbewusst, aber das war halt wirklich mal eine komplett andere Nummer", sagte sie auf Instagram zur Ausstrahlung. Ihr Fazit zur Show: "Das ist wirklich was komplett anderes als andere Reality-Formate. Es ist überhaupt nicht zu vergleichen. Es ist wirklich komplett anders."

Abseits des Catwalks kennt Jill die schnelle Taktung des TV-Business, doch privat zeigt sich die Reality-Bekanntheit bodenständig – enge Freunde, viel Social Media, dazu ein direkter Humor, der ihre Fans anzieht. Roaya dagegen pflegt den Draht zu ihrer Community mit spontanen Clips und ungeschönten Momenten, in denen sie ihre Follower an Höhen und Tiefen teilhaben lässt. Beide setzen stark auf Nähe statt Distanz, lesen Kommentare, reagieren auf Nachrichten und teilen Alltagsminiaturen – vom Home-Workout bis zur Outfit-Frage. Genau diese Nahbarkeit macht ihren Reiz aus: Wenn die Bühne ruft, drücken sie auf Aufnahme und nehmen ihr Publikum einfach mit. Auch bei den Männern, deren Folge am Vortag ausgestrahlt wurde, gab es einige Kandidaten, die sich schon vorher ein Standbein in der Öffentlichkeit aufgebaut hatten.

Anzeige Anzeige

ProSieben Heidi Klum mit den GNTM-Kandidatinnen, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / roaya_soraya Roaya Soraya, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, Influencerin