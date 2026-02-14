"Falsch gemacht": Jill Lange will nochmal zum GNTM-Casting

Jill Lange (25) hat jetzt offen erzählt, was beim Casting von Germany's Next Topmodel schiefgelaufen ist – und warum sie noch einmal antreten will. Die Reality-TV-Bekanntheit stand in der gestrigen Folge vor Heidi Klum (52) und dem Team, reiste allein an und fühlte sich nach dem Auftritt mit einem "eiskalten Korb" konfrontiert. In ihrer Instagram-Story schildert die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin nun, dass sie selbst entscheidende Fehler gemacht habe und das Ergebnis deshalb nicht akzeptieren wolle. "Das hat jetzt auch so ein bisschen meinen Ehrgeiz gepackt. Ich werde mich einfach noch mal bewerben", betont Jill. Begleitet wird die Ansage von einer klaren Botschaft: Sie will zeigen, was wirklich in ihr steckt.

In ihrer Story geht die Essenerin ins Detail, warum es ihrer Meinung nach nicht geklappt hat. "Ich habe einfach einen Oversized-Blazer angezogen. Das heißt, man hat nichts von meiner Figur gesehen", erklärt sie und ärgert sich darüber, dass gerade ihre langen Beine kaum zur Geltung kamen. Dazu trug sie die Haare zu und schminkte sich stärker, als es für ein erstes Laufsteg-Urteil vielleicht gut gewesen wäre. "Der Oversized-Blazer versteckt auch wirklich alles", sagt sie. Rückmeldungen aus der Community hätten diesen Eindruck bestärkt, erzählt Jill. Aus dem vermeintlichen Fehlgriff will sie nun lernen: Beim nächsten Anlauf soll das Styling reduzierter sein, die Silhouette sichtbarer, der Fokus klarer auf Lauf und Präsenz liegen. "Ich kann das wirklich nicht so auf mir sitzen lassen", schreibt sie zu den Clips.

Neben Jill versuchte noch ein weiteres Reality-Gesicht ihr Glück im Modelzirkus: Entertainerin Roaya Soraya (35). Die Ausstrahlung ihres Castings kommentierte sie überraschend aufgeregt: "Oh mein Gott! Ich hab diese Sache überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und jetzt ist es einfach so weit und ich bin jetzt in der Situation, normalerweise sehr selbstbewusst, aber das war halt wirklich mal eine komplett andere Nummer", sagte sie auf Instagram. Ihr Fazit zur Show: "Das ist wirklich was komplett anderes als andere Reality-Formate. Es ist überhaupt nicht zu vergleichen. Es ist wirklich komplett anders."

Instagram / jill_langee Jill Lange, Realitystar

ProSieben/Daniel Graf, Willi Weber Jean Paul Gaultier und Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2026

Instagram / roaya_soraya Roaya Soraya, April 2025