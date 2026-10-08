Anouschka Renzi packt über die Affäre ihres Mannes aus

Bei Promi Big Brother gewährt Anouschka Renzi (62) einen emotionalen Einblick in ihre Vergangenheit. In der Donnerstagsfolge spricht die Schauspielerin mit ihrer Mitbewohnerin Kim Virginia Grey (31) über einen schmerzhaften Vertrauensbruch, durch den sie gleich zwei wichtige Menschen in ihrem Leben verlor. Wie aus einer Pressemitteilung zur Sendung hervorgeht, die Promiflash vorliegt, soll ihr damaliger Ehemann über Jahre hinweg eine heimliche Affäre geführt haben. Besonders bitter: Ausgerechnet Anouschkas bester Freund soll von dem Seitensprung gewusst und ihren Mann sechs oder sieben Jahre lang gedeckt haben. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden bereits seit rund 30 Jahren befreundet. Von der Affäre erfuhr die Schauspielerin schließlich durch eine Bekannte, die sie anrief und berichtete: "Ich habe deinen Mann gesehen, in Mitte, knutschend in einem Restaurant mit einer Asiatin." Als ihr Ehemann wenig später nach Hause zurückkehrte, brachen bei Anouschka alle Emotionen aus. Wutentbrannt warf sie seine Sachen aus dem Fenster. Die Beziehung war damit endgültig zerbrochen. Später ließ sich das Paar scheiden.

Wie sehr sie die Entdeckung damals aus der Fassung brachte, schildert Anouschka im Gespräch mit Kim ganz unverblümt. "Ich habe alle seine Sachen aus Wut aus dem Fenster geworfen. Alles, was ich fand. Ich habe am ganzen Körper gezittert, geheult", erinnert sie sich. In ihrer Wut sei sie auch körperlich geworden und habe ihrem damaligen Ehemann gegen das Kinn getreten. Kim reagiert auf diese Erzählung mit einem lockeren Spruch: "Da hast du mal den Kung Fu Panda rausgepackt." Doch nicht nur die Untreue ihres Mannes setzte Anouschka zu. Mindestens ebenso schmerzhaft empfand sie die Reaktion ihres langjährigen besten Freundes. "Mein Freund hat dann zu ihm gehalten und nicht zu mir", berichtet sie laut der Pressemitteilung. Bei einem klärenden Gespräch habe ihr der Vertraute schließlich eine deutliche Abfuhr erteilt: "Mit jemandem wie mir will er nichts zu tun haben. Er kam mit meiner Emotionalität nicht klar." Seit dieser Aussprache herrsche zwischen ihnen absolute Funkstille. Für Kim liegt gerade darin der besonders schwere Vertrauensbruch. "Ehemänner kommen und gehen, aber Hektar bleibt – und deine besten Freunde sollten auch bleiben", findet sie.

Im weiteren Verlauf der Unterhaltung blickt Anouschka auch kritisch auf ihr eigenes Verhalten in vergangenen Beziehungen zurück. Dabei fällt ihr auf, dass sie sich häufig besonders stark auf ihren jeweiligen Partner konzentriert habe. "Wenn ich einen Mann in meinem Leben habe, bin ich total auf ihn fokussiert", gibt die Schauspielerin zu. Die Gründe dafür vermutet sie in ihrer Kindheit, in der sie nach eigenen Angaben immer wieder um die Aufmerksamkeit ihres Vaters kämpfen musste. Dieses Bedürfnis nach Anerkennung habe offenbar auch ihre späteren Partnerschaften geprägt. "Ich habe immer gedacht: Für die Männer musst du was tun. Und die, die richtig lieb zu mir waren, die sich gekümmert haben, die habe ich mit dem Arsch nicht angeguckt", gesteht Anouschka selbstkritisch. Damit zeigt sich die Schauspielerin im "Promi Big Brother"-Container von einer besonders nachdenklichen Seite. Abseits der üblichen Herausforderungen und Spiele bietet das Zusammenleben den Bewohnern immer wieder Gelegenheit, über persönliche Erfahrungen und schmerzhafte Erinnerungen zu sprechen.

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln: Schauspielerin Anouschka Renzi am 04.02.2026

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Anouschka Renzi, Promi-BB-Kandidatin 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Anouschka Renzi, Schauspielerin