Promi-BB-Nikola bricht wegen kranker Schwester in Tränen aus

Normalerweise sorgt Nikola Grey (30) eher mit flotten Sprüchen für Gesprächsstoff – doch am ersten vollen Tag im Container von Promi Big Brother 2026 schlägt der Realitystar ganz andere Töne an. Im Garten der TV-Unterkunft kommt das Gespräch auf seine Familie, und plötzlich fließen bei ihm die Tränen. Nikola erzählt seinen Mitbewohnern von seiner älteren Schwester. Die Frau ist 34 Jahre alt und lebt seit ihrer Kindheit mit einer schweren Behinderung. Sie könne weder sprechen noch sich selbst versorgen. Was ihn dabei besonders mitnimmt: Seine Schwester erkennt ihn, sobald sie ihn sieht – und möchte offenbar auch mit ihm in Kontakt treten. Nur in Worte fassen kann sie ihre Gedanken eben nicht: "Aber sie ist leider seit Tag eins krank. Sie ist als Baby heruntergefallen, mit dem Kopf aufgeschlagen."

Nikola erklärt in der Show: "Sie kann nicht reden, sich nicht selbst versorgen. Das ist hart." Trotz der eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten sei die Verbindung zwischen den Geschwistern eng. Der Mann von Kim Virginia Grey (31) erzählt: "Sie fühlt und wenn sie mich sieht, weiß sie, wer ich bin." Solche Momente seien für ihn jedes Mal die schwersten. "Was mir aber das Herz zerreißt, ist, wenn ich meine ältere Schwester sehe: Du merkst in ihren Augen, dass sie mit dir sprechen will, aber sie kann es nicht!", verrät Nikola unter Tränen. Der Promis unter Palmen-Teilnehmer fügt hinzu: "Ich wünsche mir so sehr, dass ich mit ihr reden kann." Im Container wird es bei diesen Worten merklich still. Nikola hat ein weiteres Geschwisterkind. "Sie ist zehn und sie ist gesund. Das ist das Wichtigste", sagt er über die Jüngste im Bunde.

Auch Nikolas Frau Kim hat seine Familie inzwischen kennengelernt. Vor drei Monaten überraschte sie ihre Fans aber erst mal mit einem Geständnis: "Ich habe euch angelogen, wir sind seit fast einem Jahr verheiratet und ich habe bisher immer noch nicht Nikolas Familie kennengelernt." Kurzfristig habe Nikola sie dann gefragt, ob sie ihn nach Serbien begleiten wolle. Kim sagte zu, packte Geschenke ein und erzählte: "Im Restaurant saß ich einfach am Tisch und die Gesichter waren unbezahlbar, die Überraschung komplett gelungen." Weil in der Familie nur Serbisch gesprochen wurde und nur eine Schwester ein wenig Englisch verstand, musste Nikola für sie übersetzen. Kim blieb ganz cool: "Ihr habt richtig gehört: erst Hochzeit, dann Familie. Wir machen Dinge einfach in einer anderen Reihenfolge."

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia und Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey mit der Familie von Nikola Grey, Juli 2026