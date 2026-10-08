Nach Scheidung: Jeremy Allen White hält Händchen mit Model

Jeremy Allen White (35) heizt die Liebesspekulationen erneut an: Der Schauspieler wurde am Mittwochnachmittag in New York City gemeinsam mit dem Model Lulu Tenney gesichtet. Bei einem Spaziergang durch einen Park liefen die beiden Händchen haltend nebeneinanderher und wirkten dabei auffallend vertraut. Später machten es sich der "The Bear"-Star und die Laufstegschönheit auf einer Parkbank gemütlich und rückten eng zusammen. Auf Fotos, die unter anderem TMZ vorliegen, ist zu sehen, wie Jeremy seine Hände auf Lulus nackte Beine legt. Ob sie tatsächlich die neue Frau an seiner Seite ist, bleibt allerdings offen. Öffentlich bestätigt haben die beiden eine Beziehung bislang nicht – ein Statement zu den Aufnahmen gab es weder von Jeremy noch von Lulu.

Auch abseits der körperlichen Nähe wirkten die beiden bei ihrem gemeinsamen Ausflug sichtlich entspannt. Jeremy entschied sich für einen lässigen Look mit schwarzem Pullover und verwaschener blauer Jeans, während Lulu eine dunkelblaue Jacke zu kurzen Hosen kombinierte. Auf der Parkbank rauchte der Schauspieler eine Zigarette, während die beiden weiterhin die Nähe des jeweils anderen suchten. Scheu vor neugierigen Blicken schienen sie dabei jedenfalls nicht zu haben. Die vertrauten Bilder rücken Lulu nun als mögliche neue Partnerin des Serienstars ins Rampenlicht. Schließlich wurde Jeremy in den vergangenen Monaten nur selten derart innig mit einer Begleitung in der Öffentlichkeit fotografiert.

Jeremy war mehrere Jahre mit Schauspielerin Addison Timlin verheiratet, 2023 reichten sie die Scheidung ein. Trotz der Trennung sollen die beiden laut DailyMail weiterhin ein enges Verhältnis haben und sich gemeinsam um ihre Kinder kümmern. Seit dem Ehe-Aus wurde der "The Bear"-Darsteller immer wieder mit anderen Frauen in Verbindung gebracht. Unter anderem wurde ihm eine Liaison mit Schauspielerin Ashley Moore (33) nachgesagt, später machten Gerüchte über eine mögliche Romanze mit Sängerin Rosalía (34) die Runde. Zeitweise sorgte zudem seine Nähe zu Serienkollegin Molly Gordon (30) für Spekulationen darüber, ob zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft und Zusammenarbeit bestehen könnte. Bestätigt wurde keine der vermuteten Liebeleien. Die aktuellen Aufnahmen mit Lulu liefern nun den neuesten Anlass für Gerüchte um ein mögliches Liebesleben des Schauspielers.

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Getty Images Jeremy Allen White bei der Weltpremiere von "Social Reckoning" in New York City, Oktober 2026

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Getty Images Jeremy Allen White und Addison Timlin im Juni 2022

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Getty Images Jeremy Allen White und Molly Gordon im Februar 2024