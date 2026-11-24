Kehrt Kevin McCallister tatsächlich noch einmal zurück? Mehr als 30 Jahre nach "Kevin – Allein in New York" soll Macaulay Culkin (46) erneut in seine Kultrolle schlüpfen. Wie Variety berichtet, arbeitet Disney an einer weiteren Fortsetzung der "Kevin"-Reihe. Das Projekt befindet sich demnach aber noch in einer frühen Entwicklungsphase. Hilfe bekommt der Schauspieler dabei offenbar von den Comedygrößen Seth Rogen (44) und Evan Goldberg. Dem Bericht zufolge schreiben die beiden gemeinsam mit Macaulay am Drehbuch. Über ihre Firma Point Grey sollen sie den Film außerdem produzieren. Macaulay selbst hatte sich schon länger mit einer Rückkehr als erwachsener Kevin beschäftigt und seine Idee bereits den Verantwortlichen bei Disney vorgestellt. Während seiner Tour "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin" verriet er, wie er sich die Geschichte vorstellt. Kevin sollte demnach ein Vater sein, der Job und Kindererziehung unter einen Hut bringen muss. "Ich bin entweder Witwer oder geschieden", erklärte er dem Publikum. In seiner Version würde Kevins Sohn den Spieß umdrehen und seinen Vater aus dem eigenen Haus aussperren. Mit ausgeklügelten Fallen würde er ihn dann fernhalten.

Ob der nun geplante Film diesem Ansatz folgt, ist allerdings nicht bestätigt. Die Vater-Sohn-Idee kommt nicht von ungefähr: Der Schauspieler hat mit seiner Verlobten Brenda Song (38) die beiden Söhne Dakota und Carson. Vor wenigen Tagen schlüpfte Macaulay außerdem für einen weihnachtlichen Werbespot von McDonald's schon wieder in die Rolle des erwachsenen Kevin. Ausgerechnet der Regisseur der Originalfilme, Chris Columbus (68), hat allerdings große Zweifel, ob sich die besondere Wirkung der ersten Teile überhaupt noch einmal herstellen lässt. Der Grund dafür ist vor allem der Tod von Catherine O'Hara (†71). Die Schauspielerin hatte in den ersten beiden Filmen Kevins Mutter Kate McCallister gespielt. Im Januar 2026 starb sie im Alter von 71 Jahren. Gegenüber Variety betonte Chris jetzt, welchen enormen Anteil sie am Erfolg des Weihnachtsklassikers hatte: "Catherine ist, wie ich immer gesagt habe, 50 Prozent von "Kevin – Allein zu Haus"."

Für den Filmemacher war vor allem das Zusammenspiel zwischen ihr und Macaulay ein zentraler Bestandteil der Originalfilme. Während Kevin sich allein zu Hause gegen zwei Einbrecher behaupten musste, setzte seine Filmmutter im ersten Teil alles daran, so schnell wie möglich zu ihm zurückzukehren. Ohne Catherine sei es für ihn besonders schwierig, die Figuren von damals noch einmal zusammenzubringen. Als Chris diese Bedenken äußerte, wusste er dem Bericht zufolge allerdings noch gar nichts von den Plänen für einen neuen Film. Wann der neue Streifen in die Kinos kommen könnte und wer neben Macaulay vor der Kamera stehen wird, ist bislang nicht bekannt. Disney wollte sich auf Anfrage nicht zu den Berichten äußern.

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Getty Images Catherine O'Hara und Macaulay Culkin, "Kevin - Allein zu Haus"-Mutter und Sohn

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Der Cast von "Kevin – Allein zu Haus"

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Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song bei den Golden Globe Awards 2026