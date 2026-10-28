Nach Liebesfotos: Jeremy Allen White zeigt seine Muskeln

Jeremy Allen White (35) hat am Sonntagnachmittag, dem 25. Oktober, einen entspannten Ausflug in Los Angeles unternommen. Der Schauspieler war in Begleitung einiger Freunde unterwegs, um ein paar Besorgungen zu erledigen – und präsentierte sich dabei sportlich herausgeputzt. Der Star aus "The Bear" trug ein enges weißes Tanktop, das seine durchtrainierten Arme perfekt zur Geltung brachte. Dazu kombinierte der Emmy-Preisträger eine braune Hose, weiße Sneaker und eine Baseballkappe. Sein entspannter Auftritt fällt in eine Zeit, in der Jeremy immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Erst vor wenigen Wochen hatten Fotos, die ihn gemeinsam mit einem Model zeigten, für Aufsehen gesorgt. Bei seinem Ausflug durch das sonnige Los Angeles schien der Schauspieler davon jedoch unbeeindruckt und strahlte auf den Aufnahmen gut gelaunt in die Kamera, wie Just Jared berichtet.

Auch beruflich lagen ereignisreiche Wochen hinter dem Hollywoodstar. Kurz vor dem Ausflug hatte Jeremy die Pressetour zu seinem neuen Film "The Social Reckoning" beendet. In dem Streifen steht er gemeinsam mit Mikey Madison (27) und Jeremy Strong (47) vor der Kamera. Verantwortlich für Drehbuch und Regie zeichnet Oscarpreisträger Aaron Sorkin (65). Inhaltlich knüpft der Film an "The Social Network" an: Er spielt mehrere Jahre nach den Ereignissen von "The Social Network" und beleuchtet die journalistischen Recherchen rund um die sogenannten Facebook Files. Jeremy sagte kürzlich in einem Interview, dass er zunächst gezögert habe, die Rolle anzunehmen, und das Projekt beinahe abgesagt hätte, so Just Jared. Welche Gründe ihn zu dieser Überlegung bewogen, verriet der Schauspieler allerdings nicht.

Bei dem Model, mit dem Jeremy auf den viel diskutierten Aufnahmen zu sehen war, handelt es sich um Lulu Tenney. Anfang Oktober wurden die beiden gemeinsam in einem Park in New York City fotografiert, wo sie Hand in Hand spazieren gingen. Dabei wirkten der Schauspieler und das Model sehr vertraut. Später machten sie es sich nebeneinander auf einer Parkbank bequem, während Jeremy seine Hände auf Lulus nackten Beinen ablegte. Ob zwischen den beiden tatsächlich mehr als eine Freundschaft besteht, ist bislang jedoch nicht bestätigt. Weder Jeremy noch das Model äußerten sich bisher öffentlich zu ihrem Beziehungsstatus. Entsprechend bleibt offen, wie eng die Verbindung zwischen dem Serienstar und Lulu wirklich ist.

Anzeige Anzeige

Imago Jeremy Allen White , 2025

Anzeige Anzeige

Imago Jeremy Allen White, 22. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Jeremy Allen White, 2025.