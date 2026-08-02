Dieses Andenken nahm Jeremy Allen White von "The Bear" mit

Nach dem Ende von "The Bear" wollte Jeremy Allen White (35) offenbar nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Bei einem Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live" verriet der 35-jährige Schauspieler, dass er sich gleich mehrere Andenken vom Set der erfolgreichen Hulu-Serie gesichert hat – darunter ein besonders beeindruckendes Stück: einen massiven Metzgerblock, der von Anfang an in der Ecke des Restaurants The Beef zu sehen war. Das gute Stück brachte er sich nach Abschluss der Dreharbeiten zur fünften und letzten Staffel im März mit nach Hause.

Der Tisch ist alles andere als leicht zu transportieren – er wiegt rund 400 Pfund, umgerechnet etwa 180 Kilogramm. Trotzdem ließ Jeremy ihn eigens abtransportieren. Aktuell steht das schwere Erinnerungsstück in seiner Einfahrt, abgedeckt mit einer Plane. Für ihn hat das Möbelstück eine besondere Bedeutung: "Er stand die ganze Zeit in derselben Ecke. Er war das einzige Ding aus der alten Welt, das in unsere neue Welt gekommen ist", erklärte der Schauspieler bei "Jimmy Kimmel Live". Und weiter: "Und das habe ich geklaut."

"The Bear" feierte 2022 sein Debüt und avancierte schnell zu einem der beliebtesten Serien-Highlights. Insgesamt sahnte die Produktion zehn Emmy Awards ab, darunter den Preis für die beste Comedyserie. Jeremy selbst wurde 2024 mit dem Emmy als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Neben ihm sind unter anderem Ayo Edebiri (30) und Ebon Moss-Bachrach Teil des Ensembles. Obwohl die Besetzung dem Ende der Serie trauert – Kollegin Abby Elliott etwa erklärte gegenüber Us Weekly: "Ich möchte nicht, dass es endet. Ich liebe alle. Ich liebe diese Familie, die Charaktere" – hat Hulu bestätigt, dass die fünfte Staffel die letzte sein wird.

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Imago Jeremy Allen White, 22. Oktober 2025

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Disney+ Jeremy Allen White in "The Bear"

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Getty Images Jeremy Allen White bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

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