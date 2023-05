"Shameless"-Star Jeremy Allen White lässt sich scheiden!

Nun ist alles aus zwischen Jeremy Allen White (32) und seiner Addison! Der Shameless-Darsteller und seine Noch-Ehefrau hatten sich bereits 2008 kennengelernt. Damals waren beide selbst noch Teenager und die Jugendliebe schien für die Ewigkeit bestimmt zu sein! Zehn Jahre später erblickte die erste Tochter des Paares das Licht der Welt. 2019 gaben die beiden sich das Jawort und fügten ihrer Familie ein Jahr später noch ein Kind hinzu. Jetzt lässt sich das Paar scheiden.

TMZ berichtet, dass nun alles aus ist zwischen den Noch-Eheleuten. Offenbar war es die Zweifachmama, welche die Scheidung einreichte. Über die genauen Gründe der Trennung ist noch nichts bekannt. Die beiden meldeten sich bisher auch nicht persönlich zu ihrem Liebes-Aus.

Noch im vergangenen Januar, als der 32-Jährige einen Golden Globe als bester Schauspieler für seine Rolle in der Serie "The Bear" erhalten hatte, hatte er seine Worte an seine Frau gerichtet: "Ich liebe dich aus tiefstem Herzen. Danke für alles, was du tust, danke für alles, was du getan hast."

Getty Images Jeremy Allen White und Addison Timlin im Juli 2019

Instagram / addison.timlin Addison Timlin und Jeremy Allen White mit ihrer Tochter

Instagram / addison.timlin Addison Timlin und Jeremy Allen White mit ihrer Tochter im Dezember 2019

