Wieder Single: Was geht bei Jeremy Allen White und Molly?

Läuft da etwa schon seit Längerem etwas? Jeremy Allen White (33) und Molly Gordon (28) sorgten kürzlich für Schlagzeilen, nachdem sie in der Öffentlichkeit Händchen haltend und sich küssend gesehen wurden. Ein Insider soll nun verraten haben, dass die beiden Schauspieler "schon seit geraumer Zeit ein Auge aufeinander geworfen haben", wie OK! berichtet. Am Set der Serie "The Bear", in der die beiden Darsteller ein Liebespaar spielen, sei aufmerksamen Beobachtern bereits öfter ihr harmonischer Umgang während der Pausen aufgefallen.

Für Jeremy und Mollys Schauspielkollegen ist diese Beobachtung also schon lange nichts Neues mehr – ganz im Gegenteil! "Man wird sehen, wohin das Ganze führt. Niemand am Set ist überrascht, dass die beiden miteinander anbandeln", verrät der Tippgeber weiter. Auch die Freunde des 33-Jährigen sollen seine Kollegin bereits kennengelernt und ins Herz geschlossen haben. "Seine Freunde mögen Molly und sind begeistert von ihr", meint die Quelle zu wissen.

Jeremy ist auf alle Fälle wieder Single und somit wohl offen für eine neue Beziehung. Vor Kurzem bestätigte nämlich ein Insider gegenüber Us Weekly, dass sich der US-Amerikaner und Rosalía auseinandergelebt und im Guten voneinander getrennt hätten. Vor der offiziellen Bekanntgabe der Trennung wurde Jeremy allerdings schon beim Turteln mit Molly abgelichtet. Ende September tauchten nämlich Bilder auf, auf denen sich die beiden Schauspieler innig küssten und die Gerüchteküche um eine mögliche Beziehung erstmals anheizten.

Getty Images Jeremy Allen White bei den Golden Globes 2024

Getty Images Rosalía, Sängerin

