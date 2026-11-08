Jeremy Allen White könnte Hugh Jackman als Wolverine ablösen

Wird Jeremy Allen White (35) der neue Wolverine? Der Schauspieler könnte Hugh Jackman (58) künftig in der legendären Marvel-Rolle beerben. Wie Hollywood-Insider Jeff Sneider in seinem Newsletter "The InSneider" berichtet, soll sich der aus der Serie "The Bear" bekannte Darsteller bereits mit Marvel getroffen haben. Demnach könnte zunächst ein Gastauftritt als Wolverine im kommenden X-Men-Film geplant sein. Der Kinostart in Deutschland ist für den 5. Mai 2028 angesetzt. Langfristig könnte Jeremy dann eine größere Rolle im Marvel Cinematic Universe übernehmen. Bestätigt ist an den Gerüchten bislang allerdings nichts. Weder Marvel noch der Schauspieler haben sich dazu öffentlich geäußert. Laut Sneider sollen die Dreharbeiten bereits Anfang 2027 beginnen. Damit könnten in den kommenden Monaten weitere Informationen zur Besetzung bekannt werden.

Für Marvel-Fans wäre ein solcher Wechsel ein bedeutender Einschnitt. Seit seinem Debüt im Film "X-Men" im Jahr 2000 verkörpert Hugh den Mutanten mit den scharfen Krallen und gilt seither als das Gesicht der Figur. Ganz abgeschlossen hat er mit seiner Rolle möglicherweise noch nicht: Gerüchten zufolge könnte der Australier in "Avengers: Doomsday" und "Avengers: Secret Wars" erneut im gelben Wolverine-Kostüm zu sehen sein. Ob Hugh auch danach Teil der neu aufgestellten Mutantenwelt bleibt oder die Rolle tatsächlich an Jeremy übergeht, ist bislang unklar. Fest steht, dass der für Mai 2028 angekündigte "X-Men"-Film eine neue Mutantensaga im Marvel Cinematic Universe einläuten soll. Dabei werden mehrere bekannte Figuren des Superheldenteams neu besetzt. Wolverine wäre also möglicherweise nur eine von mehreren Rollen, für die Marvel neue Darsteller sucht.

In Fankreisen wird Jeremy Allen White schon länger als möglicher Wolverine gehandelt, wie das US-Entertainmentportal ComicBook.com berichtete. Seinen Durchbruch feierte er mit der Serie "The Bear", in der er einen ambitionierten Koch spielt. Auch im Wrestlerdrama "The Iron Claw" stand er vor der Kamera. Mit rund 1,70 Metern Körpergröße kommt Jeremy der Vorlage deutlich näher als Hugh Jackman. In den Comics ist Wolverine nämlich nur etwa 1,60 Meter groß. Seine geringe Körpergröße macht ihn allerdings keineswegs weniger gefährlich. Im Gegenteil: Der Mutant ist für seine Wildheit und seinen Kampfgeist bekannt. Hugh überragt die Comicfigur mit seinen rund 1,88 Metern deutlich. Dennoch wurde er über Jahrzehnte hinweg zum prägenden Darsteller des Krallenmutanten. Wolverine entwickelte sich zu einer seiner bekanntesten Rollen.

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Getty Images Jeremy Allen White, Schauspieler

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ActionPress Hugh Jackman als Wolverine in "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit"

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