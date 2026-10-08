"Normales Leben": Eva Marie Saint wollte nie Superstar sein

Eva Marie Saint (†102) galt als eine der letzten Ikonen aus Hollywoods goldener Ära – doch diesen Weltruhm hatte sie nie angestrebt. Ihren Durchbruch erreichte sie 1954 mit ihrem ersten Film "Die Faust im Nacken", für den sie mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Mit ihrem nächsten Film "Der unsichtbare Dritte" war sie ähnlich erfolgreich. Ein Agent habe sie daraufhin gedrängt, weitere Filme zu drehen, um zum Superstar zu werden. Das kam für sie aber nicht infrage: Ihre Kinder hatten Vorrang.

"Das kann ich nicht. Ich kann nur einen Film pro Jahr drehen. Ich habe kleine Kinder", habe Eva ihrem Agenten entgegnet, der ihr daraufhin weismachen wollte, dass sie sich dann von dem Gedanken, Superstar zu werden, verabschieden müsse: "Nun, ich schätze, dann wirst du kein Superstar." "Nun, ich schätze, dann wohl nicht", lautete Evas Antwort. Sowieso wünschte sich Eva "ein normales Leben". Mit dem Ruhm, den beispielsweise ihr "Der unsichtbare Dritte"-Co-Star Cary Grant (†82) erlebte, hätte sie "nicht umgehen können", erklärte sie laut The Sun in einem früheren Interview.

Eva ist am 6. Oktober 2026 im Alter von 102 Jahren verstorben. Wie der Familienvertreter Jeff Sanderson gegenüber verschiedenen Medien bestätigte, ist die 1924 in New Jersey geborene Berühmtheit in ihrem Zuhause in Los Angeles friedlich eingeschlafen. Sie führte bis zuletzt "ein gutes Leben", wie sie selbst zu ihrem 100. Geburtstag vor zwei Jahren gegenüber People erklärte: "Ich fühle mich ganz bestimmt nicht wie 100 Jahre alt. Ich gehe weiterhin an der frischen Luft spazieren, schaue gern Baseball – besonders die Los Angeles Dodgers – und genieße die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. Ein gutes Leben."

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Imago Eva Marie Saint bei den 90. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 2018

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Getty Images Eva Marie Saint bei den 90. Academy Awards im Hollywood & Highland Center, 4. März 2018

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Getty Images Eva Marie Saint in einem klassischen Hollywood-Porträt