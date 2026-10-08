Annemarie Carpendale kommentiert Comeback-Chancen mit Wayne

Annemarie Carpendale (48) und Wayne Carpendale (49) sind nicht länger ein Liebespaar. Diese Nachricht machten die TV-Bekanntheiten erst kürzlich publik und überraschten damit zahlreiche Fans. Bei der About You Opera stellte sich die Moderatorin nun im Promiflash-Interview den Fragen nach einer möglichen zweiten Chance für das einstige Traumpaar. Ein Comeback schloss sie dabei nicht grundsätzlich aus – festlegen wollte sie sich aber auch nicht. "Wir lassen alles auf uns zukommen. Aber er hat witzigerweise gerade eben auf dem roten Teppich angerufen", erzählte sie strahlend. Dass zwischen den beiden weiterhin ein enger Draht besteht, machte Annemarie deutlich. Trotz ihrer Trennung stehen Annemarie und der Schauspieler weiterhin regelmäßig in Kontakt. Aktuell leben die beiden sogar noch unter einem Dach. Und auch beruflich führt ihr Weg schon bald wieder zusammen: Für einen Job reisen Annemarie und Wayne gemeinsam nach Singapur.

Wie eng der Austausch zwischen den beiden nach wie vor ist, erklärte die Moderatorin gegenüber Promiflash ganz offen: "Also, wir sind natürlich in Kontakt. Ist ja sowieso klar. Wir wohnen ja auch noch zusammen. Und wenn es natürlich irgendwas zum Kleinen zu besprechen gibt oder auch sonst." Der gemeinsame Trip nach Asien hat einen beruflichen Hintergrund: Der Tourismusverband hat die beiden zur Formel 1 nach Singapur eingeladen. Dort werden Annemarie und Wayne das gesamte Rennwochenende miteinander verbringen. "Da freue ich mich riesig drauf, weil wir lieben die Stadt, beide auch privat", schwärmte die Mutter eines Sohnes. Von Problemen im Umgang miteinander ist bei ihr derzeit nichts zu hören. "Also funktioniert alles so weit", fasste sie ihre aktuelle Situation zusammen.

Vor rund vier Wochen zeigte sich bereits, wie viel Wertschätzung zwischen den beiden noch da ist. Wayne ließ den (fast) 13. Hochzeitstag nicht einfach vorbeiziehen. Er überraschte Annemarie mit drei Blumen und einem handgeschriebenen Zettel, den sie später bei Instagram teilte. Darauf stand: "Immerhin fast 13! Happy Hochzeitstag. Bin stolz auf unsere 20 Jahre und unseren kleinen Mann." Annemarie reagierte kurz mit "beinahe" und machte gleichzeitig klar, dass dieser Tag bei ihnen etwas auslöste. Denn die Moderatorin schrieb damals auch offen, dass sie "natürlich ... melancholisch" seien und trotzdem "ziemlich stolz auf das, was wir zusammen geschafft haben. Und hoffentlich noch schaffen werden". Ganz reibungslos sei das neue Miteinander aber nicht immer, betonte sie. Es gebe gute und schlechte Tage.

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Imago Annemarie Carpendale bei der About You Opera 2026 im Admiralspalast in Berlin

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Getty Images Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale, Dezember 2024

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Imago Annemarie Carpendale auf dem orangenen Teppich der ABOUT YOU Opera Fashion Show im Admiralspalast, Berlin, 07.10.2026