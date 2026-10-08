Maximilian Mittelstädt erwartet mit Lea sein erstes Kind

Bei Maximilian Mittelstädt und seiner Frau Lea Prinz steht eine ganz besondere Premiere an: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Die freudige Nachricht teilten der Fußballnationalspieler und seine Frau am Donnerstag in einem gemeinsamen Beitrag auf ihren Instagram-Kanälen. Zu sehen sind dort stimmungsvolle Schwarz-Weiß-Aufnahmen sowie mehrere Polaroids. Auf den Bildern hält der 29-jährige Profi des VfB Stuttgart mehrere Ultraschallbilder in die Kamera. Seine Liebste zeigt dabei ihren bereits deutlich gewölbten Babybauch – der Nachwuchs ist also längst keine Neuigkeit mehr, sondern schon ein gutes Stück unterwegs. Dazu wählten die werdenden Eltern eine Zeile, die an Schlichtheit kaum zu überbieten ist: "Nur wir… Plus eins", schrieben sie unter die Bilderstrecke. Mehr Worte brauchte es auch gar nicht – die Bilder sprechen für sich.

Für das Shooting haben sich Maximilian und Lea Mühe gegeben: Beide posieren in aufeinander abgestimmten, hellen Outfits vor einer Kulisse aus unzähligen Luftballons. Auf weiteren Motiven legen die beiden ihre Hände gemeinsam auf den Babybauch oder schauen sich in die Augen. Auf einem der Polaroids ist der Vierbeiner mit einem Halstuch zu sehen, auf dem der englische Ausdruck "Big Brother" steht – auf Deutsch bedeutet das "Großer Bruder". Damit bekommt auch das tierische Familienmitglied in der Fotoreihe eine eigene Rolle. Neben den Aufnahmen des Babybauchs und den Ultraschallbildern sorgt dieses Detail für einen weiteren persönlichen Moment in dem Instagram-Beitrag, mit dem Maximilian und Lea ihre erste Schwangerschaft öffentlich machen.

Die Reaktionen auf die Baby-News ließen nicht lange auf sich warten – vor allem aus dem Fußballumfeld der beiden. Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Glückwünsche von Freunden und Bekannten. Zu den Gratulantinnen gehören unter anderem Sophia Havertz, die Ehefrau von Nationalspieler Kai Havertz, sowie Alicia Andrich, die mit DFB-Profi Robert Andrich (32) verheiratet ist. Beide Frauen hinterließen liebevolle Worte und schickten Herz-Emojis in die Kommentarspalte, um dem Paar zum ersten gemeinsamen Nachwuchs zu gratulieren. Maximilian spielt seit geraumer Zeit nicht nur für den VfB Stuttgart, sondern gehört auch zum Kader der deutschen Nationalmannschaft – entsprechend groß ist der Kreis derer, die nun mitfiebern. Der Linksverteidiger und Lea halten ihr Privatleben sonst eher zurückhaltend und teilen nur ausgewählte Einblicke mit der Öffentlichkeit. Umso größer war die Überraschung, als die beiden ihre Baby-News nun gleich mit einer ganzen Fotoserie öffentlich machten.

Anzeige Anzeige

Instagram / leaprinz Maximillian Mittelstädt und seine Ehefrau Lea

Anzeige Anzeige

Instagram / butfirst.wedding Fußballprofi Maximilian Mittelstädt mit Ehefrau Lea

Anzeige Anzeige

Instagram / leaprinz Maximilian Mittelstädt und Lea Prinz