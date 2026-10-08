Dinner-Date in London: Meghan und Malala sorgen für Wirbel

Dinner-Date der besonderen Sorte: Herzogin Meghan (45) wurde im noblen Claridge's im Londoner Stadtteil Mayfair gesichtet – und zwar in bester Gesellschaft. Ihr Gegenüber war niemand Geringeres als Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai (29). Zu verdanken ist der kleine Promi-Moment einer Besuchergruppe, die auf TikTok ein Video veröffentlichte. Darin stoßen die Gäste an ihrem eigenen Tisch fröhlich mit Weingläsern an. Im Hintergrund sind die Herzogin und Malala deutlich zu erkennen. In der Videobeschreibung heißt es passend zu der unerwarteten Begegnung: "POV: Claridge's hat beschlossen, Meghan Markle und Malala vor euch zu platzieren." Wann genau sich die beiden Frauen zu ihrem Dinner trafen und worüber sie sich dabei austauschten, geht aus dem Beitrag allerdings nicht hervor.

Modisch setzten die beiden auf dezente Eleganz: Meghan erschien in einem weißen Rollkragenpullover, Malala trug einen beigefarbenen Mantel. Dass sich die beiden Frauen bestens verstehen, ist dabei kein Zufall: Sie kennen sich bereits seit mehreren Jahren. Im Oktober 2020 arbeiteten sie anlässlich des Internationalen Mädchentags zusammen. Damals sprachen Meghan, Malala und Prinz Harry (42) in einem virtuellen Gespräch darüber, welche Hürden Mädchen und jungen Frauen beim Zugang zu Bildung im Weg stehen – ein Problem, das sich während der Coronapandemie noch einmal verschärft hatte. "Wenn junge Mädchen Zugang zu Bildung haben, gewinnen alle, und alle haben Erfolg. Das öffnet der Gesellschaft auf höchster Ebene die Tür zum Erfolg", betonte die Herzogin bei dieser Gelegenheit. Zudem erklärte sie, dass sich politische, gesetzgeberische und gesellschaftliche Debatten verändern, sobald Frauen mit am Tisch sitzen. Mädchen müssten deshalb schon früh darin bestärkt werden, ihre Stimme zu erheben.

Das Dinner folgt nur wenige Wochen nach Meghans Rückkehr nach Großbritannien. Meghan zog Ende August zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) von Kalifornien in seine britische Heimat. Die Familie ließ sich außerhalb Londons nieder. Seit dem Umzug zeigten sich Meghan und Harry bereits mehrfach in der Öffentlichkeit. Am 2. Oktober wurden die beiden bei einem gemeinsamen Besuch im Pub The Falkland Arms in den Cotswolds gesehen. Schon am 21. September hatte es die Herzogin in den Pub The Three Horseshoes in Oxfordshire verschlagen, wo sie TV-Bekanntheit Ellen DeGeneres (68) und deren Ehefrau Portia de Rossi (53) wiedertraf. An ihrem royalen Status ändert der Ortswechsel trotzdem nichts – König Charles (77) bestätigte, dass die beiden weiterhin keine arbeitenden Royals sind.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Scar Tree Walk in Melbourne während der Australienreise mit Prince Harry

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Matt Dunham/AFP/Getty Images Malala Yousafzai beim First Focus Event on Education in London 2016

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025