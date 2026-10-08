Ex-Manager glaubt: Kim Virginia und Nikola heißen nicht Grey

Seit ihrer Hochzeit in Las Vegas treten Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) mit demselben Nachnamen auf – doch genau daran gibt es nun Zweifel. Das ehemalige Management des Paares, MeBa Stars, stellt in einem Abrechnungsvideo auf Mebasabrechnung.de infrage, ob Grey überhaupt der offizielle Familienname der beiden Realitystars ist. Der einstige Manager packt aus, dass er Verträge für die beiden unter dem neuen Namen gar nicht erst unterzeichnen kann. Die Begründung: Ihm fehlen schlichtweg die offiziellen Urkunden, die eine offizielle Namensänderung überhaupt beweisen würden. Auf den Pässen und Papieren, die dem Management für die Deals vorlagen und weitergereicht werden sollten, prangten demnach nach wie vor die alten Namen. Dort steht also schwarz auf weiß immer noch Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac. Ob die beiden sich inzwischen offiziell haben umbenennen lassen, bleibt offen – aus den Schilderungen des Ex-Managers geht das jedenfalls nicht hervor.

Wörtlich führt der frühere Manager in dem Abrechnungsvideo aus: "Allerdings kann ich euch sagen, dass ich keinen Vertrag in ihrem Namen machen kann mit dem Nachnamen Grey. Und das liegt daran, dass mir auch die vorliegenden und weiterzuleitenden Ausweise für Verträge – da steht der Name nicht drauf. Da steht weiter Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac drauf." Und es kommt noch dicker: MeBa Stars zweifelt sogar an, ob die Blitzhochzeit in Las Vegas überhaupt echt und rechtsgültig ist! Eine klare Ansage, ob das Ganze nun Fake oder Realität ist, wollte der Ex-Manager dann aber doch nicht machen. Er begründet seine Skepsis so: "Ich habe keine Papiere gesehen, die das mir belegen würden, dass die verheiratet sind." Die Äußerungen geben den Kenntnisstand des früheren Managements wieder. Einen amtlichen Nachweis zum Familienstand oder zur Namensführung der beiden nennt er nicht.

Nach dem Jawort in Las Vegas zeigten sich Kim Virginia und Nikola stolz als Ehepaar und verkündeten, ab sofort beide als Grey durchs Leben zu gehen. Zuvor hatte sich die Reality-Bekanntheit, die sich zudem den Vorwürfen stellen muss, sie hätte ihre Schwangerschaft nur vorgetäuscht, unter dem Namen Kim Virginia Hartung eine treue Fanbase aufgebaut, während ihr Liebster als Nikola Glumac auftrat. Der neue Nachname wurde schnell zum absoluten Markenzeichen des Duos – egal ob im Fernsehen, bei Interviews oder auf Instagram. Genau dieses Symbol stellt der frühere Manager nun infrage. Seine Vorwürfe richten sich damit gleich gegen zwei Punkte: gegen den geteilten Nachnamen und gegen die Gültigkeit der Eheschließung. Von Kim Virginia und Nikola selbst liegt zu den Aussagen des Ex-Managers bislang keine Stellungnahme vor.

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026