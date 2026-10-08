Aus diesem Grund packt Ex-Management über Kim Virginia aus

Kim Virginia (31) und Nikola Grey (30) müssen sich nach dem Ende ihrer Zusammenarbeit mit MeBa Stars schwere Vorwürfe ihres früheren Managers anhören. In einem kostenpflichtigen Video auf der eigens für das Statement eingerichteten Website Mebasabrechnung.de erklärt der Manager, warum er entgegen seinem üblichen Prinzip öffentlich über die beiden Realitystars spricht. Als Gründe nennt er "Aufklärung, Gerechtigkeit und die Wahrheit". Seiner Schilderung zufolge hätten Kim und Nikola rund um die Geburt seines jüngsten Kindes wenig Rücksicht auf die schwierige Situation seiner Familie genommen. Seine Frau und das Baby hätten nach der Entbindung zunächst länger im Krankenhaus bleiben müssen. Später sei seine Partnerin noch zweimal in die Klinik gekommen. Kim und Nikola seien über die gesundheitlichen Komplikationen informiert gewesen. Trotzdem hätten sie wegen verschiedener Anliegen weiterhin Druck ausgeübt. Der Ex-Manager habe während dieser Ausnahmesituation versucht, sowohl für seine Familie da zu sein als auch seinen beruflichen Aufgaben nachzukommen.

Am Tag der Geburt soll Nikola private Dokumente verlangt haben, obwohl deren Beschaffung laut dem Ex-Manager nicht zu dessen eigentlichen Managementaufgaben gehört habe. In dem Bezahlvideo von MeBa Stars zitiert er die angebliche Nachricht: "Ich bräuchte noch Unterlagen. Die bräuchte ich so schnell wie möglich. Ich will ja nicht stören, aber ich brauche die so schnell wie möglich. Das ist super, super wichtig. Es ist sehr dringend." Während der Klinikaufenthalte seiner Frau habe der Manager zwischen Familie und Arbeit gependelt. Telefonate und andere Aufgaben habe er weiterhin erledigt, lediglich die direkte Kommunikation mit den Talents sei zeitweise kürzer ausgefallen. Dafür hätten alle außer Kim und Nikola Verständnis gezeigt. Kim soll zudem einen Mitarbeiter und die Frau des Managers wegen einer nicht näher erläuterten Angelegenheit massiv unter Druck gesetzt haben. Der Stress habe bei seiner Frau sogar Nasenbluten ausgelöst. "Das sind einfach nur Unverschämtheiten gewesen", kritisiert er in dem Video und wirft Kim vor, aus kleinen Angelegenheiten "ein Riesending" zu machen.

Auch nachts habe der frischgebackene Vater seine Kinder allein versorgt. Trotzdem soll Kim ihm Nachrichten zu Themen geschickt haben, die er in dieser Situation als nebensächlich empfunden habe. Unter anderem sei es um Leyla Heiters (30) möglichen Verdienst durch ihren Penny-Deal und den Cast von Promi Big Brother gegangen. Besonders verletzt habe ihn offenbar Kims Reaktion auf seine familiäre Belastung. "Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr euch keine Nanny holt. Wie könnt ihr denn dann Unternehmen führen?", soll sie laut dem kostenpflichtigen MeBa-Stars-Video gefragt haben. Für den Unternehmer war diese Aussage eindeutig zu viel: "Das habe ich als Beleidigung empfunden." Vor allem der Umgang mit seiner Frau und seinen Kindern habe ihn persönlich getroffen. Gemeinsam mit seinem Umfeld habe er zwar mehrfach versucht, Lösungen zu finden, doch Kim und Nikola hätten seiner Darstellung nach stattdessen immer wieder nach Fehlern gesucht und wegen vermeintlicher Kleinigkeiten unnötig Druck gemacht.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, April 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Juli 2026

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Imago Leyla Heiter bei der Eröffnung von Leylaland im Penny-Markt in Frankfurt am Main am 30.07.2026