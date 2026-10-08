Nie länger getrennt: Deckt Nikola unwissend Kim-Lüge auf?

Mit einer scheinbar nebensächlichen Aussage bei Promi Big Brother sorgt Nikola Grey (30) nun für Gesprächsstoff. Im Luxusbereich spricht der Realitystar mit Maurice Dziwak (28) und Georgina Stumpf über seine Ehe mit Kim Virginia Grey (31) und beschreibt dabei, wie eng die beiden normalerweise miteinander sind. Während der zweieinhalb Jahre ihrer Beziehung habe es kaum eine längere Zeit gegeben, in der sie getrennt gewesen seien. "Wart ihr noch nie mal für ein paar Tage auseinander?", möchte Maurice wissen. Nikola verneint und erklärt: "Ganze Zeit zusammen." Georgina fragt daraufhin, ob die aktuelle Aufteilung auf die zwei verschiedenen "Promi Big Brother"-Wohnbereiche die erste wirkliche Trennung des Ehepaares sei. Nikola antwortet: "Ja, also vielleicht war ich so einen Tag weg oder so. Genau, aber das war's." Seine Aussage wirft allerdings Fragen auf, denn Kim hatte ihren Followern in der Vergangenheit wiederholt eine andere Geschichte erzählt.

Im April 2025 soll Nikola nach damaligen Schilderungen seiner Frau als verschwunden gegolten haben. Im November desselben Jahres wandte sich Kim erneut an ihre Community und erklärte, bereits seit mehreren Tagen nicht zu wissen, wo ihr Partner sei. Auf Instagram bat sie ihre Follower damals sogar darum, bei der Suche zu helfen, und stellte offizielle Schritte in Aussicht: "Ich überlege tatsächlich, heute zur Polizei zu gehen." Zudem deutete sie mehrfach an, dass vor dem rätselhaften Verschwinden ihres Mannes "etwas vorgefallen" sei. Was genau passiert sein soll, wollte sie öffentlich allerdings nicht verraten. Nikolas jetzige Aussage, er sei höchstens einen Tag nicht da gewesen, passt damit nur schwer zu den früheren Angaben über die Vermisstenfälle. Wie sich die unterschiedlichen Aussagen erklären lassen, ist bislang offen.

Kim und Nikola zogen gemeinsam bei "Promi Big Brother" in den Garten ein – inzwischen müssen die Eheleute die Show jedoch getrennt bestreiten. Das Publikum entschied an Tag drei, dass Nikola in den Luxusbereich wechseln darf, während Kim im Garten ausharren muss. Nikola scheint unter der räumlichen Trennung besonders zu leiden: "In meinen Gedanken ist sie die ganze Zeit. Ich vermisse sie so sehr. Hardcore. Die Liebe zwischen mir und Kim ist so stark, das geht in die Unendlichkeit." Doch auch die gebürtige Mannheimerin beteuerte in der Show bereits, wie eng die Verbindung zu ihrem Mann ist und wie schwer ihr die Zeit ohne ihn fällt. Bei Mitbewohner Christian Lell (42) stoßen sie damit allerdings auf ziemliches Unverständnis: "Ganz ehrlich, die sollen sich bitte nicht so anstellen. Firlefanz."

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Joyn Nikola Grey, Promi-BB-Kandidat 2026

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn "Promi Big Brother"-Kandidat Christian Lell, 2026