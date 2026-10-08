Nach neun Jahren gehen Cory Wharton & Taylor getrennte Wege

Nach etwa neun Jahren Beziehung ist es zwischen Cory Wharton (35) und Taylor Selfridge (32) aus. Auf Instagram äußerten sich beide nun unabhängig voneinander zur Trennung – allerdings mit deutlich unterschiedlichen Sichtweisen. Während der aus "The Challenge" bekannte Realitystar von einer gemeinsamen Entscheidung und einem neuen Lebensabschnitt spricht, macht Taylor klar, dass die Trennung von ihr ausging. In ihrer Story erhebt sie außerdem einen schweren Vorwurf gegen den Vater ihrer beiden Töchter Mila und Maya: "Ich hatte es satt, von einer Person, mit der ich neun Jahre zusammen war und die der Vater meiner beiden Kinder ist, nicht einmal grundlegenden Respekt zu bekommen." Anschließend legt sie nach: "Ich bin sicher, jeder konnte es in den vergangenen Jahren erkennen. Ich verdiene mehr als das, und ich werde es bekommen. Ende der Geschichte."

Taylor untermauert ihre Worte mit einem Foto, auf dem sie ihre beiden Töchter im Arm hält. Dazu schreibt sie lediglich: "Nur ich und meine Mädchen." Auch Cory entscheidet sich für ein Familienfoto, auf dem neben Mila und Maya seine neunjährige Tochter Ryder zu sehen ist, die er mit seiner Ex Cheyenne Floyd bekam. "Taylor und ich haben entschieden, getrennte Wege zu gehen. So schwer es auch ist, das öffentlich zu sagen, halte ich es für wichtig, ehrlich darüber zu sein, wo ich gerade in meinem Leben stehe", erklärt er in seinem Beitrag. Zugleich räumt der Realitystar eigene Fehler ein: "Es tut mir leid, Taylor, dass es nicht so geklappt hat, wie wir beide es uns erhofft hatten. Ich weiß, dass ich es manchmal hätte besser machen können, und es tut mir leid, wie ich dich enttäuscht habe." Für ihn stehe nun vor allem seine Familie im Mittelpunkt. Er wolle sich auf seine Töchter konzentrieren, an sich arbeiten, aus seinen Fehlern lernen, sich weiterentwickeln und heilen. Mit Blick auf die Zukunft zeigt er sich zugleich gespannt und nervös.

Cory und Taylor hatten sich 2017 bei der Realityshow Ex on the Beach kennengelernt und waren anschließend rund neun Jahre ein Paar. In dieser Zeit standen die beiden gemeinsam auch schwierige Situationen durch – insbesondere aufgrund des angeborenen Herzfehlers ihrer jüngsten Tochter. Maya musste deswegen bereits mehrfach im Krankenhaus behandelt werden. Nach ihrem jüngsten Klinikaufenthalt erklärte Cory im Mai, dass die Sorge um seine Tochter die Spannungen zwischen ihm und Taylor zunächst in den Hintergrund gedrängt habe. Gegenüber E! News beschrieb er damals, wie sehr sich seine Perspektive dadurch verändert habe: "Die kleinen Dinge, über die man sich im Leben gewöhnlich Gedanken macht, waren plötzlich nicht mehr wichtig. Das hat meine Sicht auf viele Dinge verändert."

Anzeige Anzeige

Instagram / taylor.selfridge Cory Wharton und Taylor Selfridge, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / corywharton_ig Cory Wharton mit Mila, Maya und seiner neunjährigen Tochter Ryder, Oktober 2026

Anzeige Anzeige