Daniel Craig (58) scheint die Nachricht über seinen Nachfolger mit bemerkenswerter Gelassenheit aufzunehmen. Nur wenige Tage nachdem Robert Pattinson (40) offiziell als neuer James Bond vorgestellt worden war, wurde der frühere 007-Darsteller jetzt ganz entspannt auf den Straßen Londons gesichtet. Von Smoking und Agenten-Glamour keine Spur: Stattdessen trug der Schauspieler laut Bild einen dicken schwarzen Mantel, eine dunkle Wollmütze, Brille und Schal. Auch beruflich schlägt Daniel inzwischen einen eher bodenständigen Weg ein: Gemeinsam mit drei befreundeten Gastronomen übernimmt er den traditionsreichen Pub "The Horseshoe" im Londoner Stadtteil Clerkenwell. Statt als Geheimagent die Welt zu retten, wird der Hollywoodstar künftig also zum Kneipenbesitzer.

Der historische Pub stammt aus dem 18. Jahrhundert und soll von seinen neuen Eigentümern zunächst renoviert werden. Dabei möchten Daniel und seine Freunde den ursprünglichen Charme des Gebäudes unbedingt bewahren. Statt aus dem urigen Lokal einen schicken Szenetreff zu machen, soll eine gemütliche, bodenständige Kneipe entstehen. Für Daniel ist der Schritt in die Gastronomie ohnehin kein völliges Neuland. Wie Bild berichtet, betrieben bereits seine Eltern und Großeltern eigene Gaststätten. "Ich bin in Pubs aufgewachsen", erzählte der Schauspieler einst über seine Kindheit.

Für Daniel liegt das Kapitel James Bond ohnehin bereits einige Jahre zurück. Im Jahr 2021 hatte er sich mit dem Film "Keine Zeit zu sterben" von der Kultfigur verabschiedet, die er seit "Casino Royale" aus dem Jahr 2006 verkörpert hatte. Nun übernimmt Robert das berühmte Erbe. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle als Vampir Edward Cullen in der Twilight-Saga weltberühmt und war zuletzt unter anderem als Batman zu sehen. Zu seinem Nachfolger hat sich Daniel bislang nicht öffentlich geäußert. Ein anderer ehemaliger Bond-Darsteller ließ es sich dagegen nicht nehmen, Robert willkommen zu heißen: Pierce Brosnan (73), der den Geheimagenten zwischen 1995 und 2002 in vier Filmen verkörperte, gratulierte ihm auf Instagram herzlich zur neuen Rolle: "Du wirst großartig sein".

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Getty Images Daniel Craig, Schauspieler

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Getty Images Daniel Craig, September 2021

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