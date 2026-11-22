Robert Pattinson (40) und seine Verlobte Suki Waterhouse (34) möchten angeblich 2027 vor den Traualtar treten. Die Hochzeit soll in einer Drehpause des Schauspielers zwischen zwei Filmprojekten stattfinden. Doch ausgerechnet die neue Rolle des Schauspielers als James Bond könnte dem Paar einen Strich durch die Rechnung machen. Die aufwendige Produktion soll bald starten und ihn stark beanspruchen. Ein Insider machte deshalb gegenüber Daily Mail deutlich, dass der angepeilte Termin noch keineswegs sicher sei. "Sie sagen, dass sie planen, nächstes Jahr zu heiraten, wenn Rob zwischen zwei Filmen steckt, aber schreibt das mit Bleistift auf, nicht mit Tinte." Falls sich die Dreharbeiten in die Länge ziehen oder sich mit anderen Projekten überschneiden, könnte sich der große Tag des Paares, das seit 2018 liiert ist, entsprechend nach hinten verschieben.

Der Insider beschrieb auch, wie weit die Vorbereitungen für den neuen Bond-Film schon sind. Demnach laufen die Planungen bereits auf Hochtouren. "Der Bond-Film befindet sich bereits in der Vorproduktion, die Kostüme sind in Arbeit und die Drehorte werden festgelegt. Er wird einen Teil davon in London drehen, und die Dreharbeiten beginnen ziemlich bald", berichtete die Quelle gegenüber Daily Mail. Wie lange die Produktion dauern wird, scheint jedoch noch nicht absehbar zu sein. Dem Bericht zufolge müssen Suki und Robert ihre Hochzeitspläne daher an den schwer vorhersehbaren Drehkalender des Schauspielers anpassen. Selbst eine geplante Pause zwischen zwei Projekten könnte kürzer ausfallen oder ganz wegfallen. Dem Bericht zufolge bleibt 2027 zwar das gewünschte Hochzeitsjahr, festgeschrieben ist dieser Plan aber bisher nicht. Ob das Paar tatsächlich im kommenden Jahr den Bund fürs Leben schließt, hängt somit maßgeblich davon ab, wie sich die Bond-Produktion entwickelt.

Robert und Suki sind seit 2018 ein Paar und verlobten sich im Dezember 2023. Im März 2024 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Ihr Privatleben halten der Schauspieler und das Model größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Über die Beständigkeit ihrer Beziehung sprach Suki zuletzt dennoch offen. "Wir sind seit fast einem Jahrzehnt zusammen, und das ist etwas Wunderschönes. Ich denke mir: Ich kann nicht glauben, dass ich das in meinem Leben habe, und ich kann nicht glauben, dass ich so glücklich bin", schwärmte sie gegenüber The Times. Nach Angaben eines Insiders ergänzen sich die beiden trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere. Robert gelte als höflich, bedächtig und eher introvertiert, Suki dagegen als kontaktfreudiger und durchsetzungsstärker. Gemeinsame Traditionen spielen für die kleine Familie ebenfalls eine wichtige Rolle. Bei den CFDA Fashion Awards 2026 erzählte Suki E! News, dass sie sich darauf freue, mit Robert und ihrer Tochter den Weihnachtsbaum zu schmücken und über die Feiertage nach London zurückzukehren.

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Getty Images Robert Pattinson und Suki Waterhouse bei der Premiere von "Primetime" im Wettbewerb der 83. Filmfestspiele von Venedig am Lido

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Robert Pattinson und Suki Waterhouse

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