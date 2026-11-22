Prinz Harry (42) freut sich offenbar riesig auf den neuen James Bond. Dass Robert Pattinson (40) in die Rolle des legendären Geheimagenten schlüpft und damit die Nachfolge von Daniel Craig (58) als 007 antritt, findet der Royal großartig. Über die viel diskutierte Neubesetzung sprach der Herzog von Sussex jetzt bei seinem Besuch in der britischen ITV-Frühstückssendung "This Morning". Moderator Dermot O'Leary (53) stellte seinen prominenten Gast dort in einer Schnellfragerunde vor die Wahl: "James Bond" oder Mission: Impossible? Lange überlegen musste Harry dabei nicht: Er entschied sich eindeutig für den britischen Geheimagenten. Auch von dessen künftigem Darsteller zeigte er sich begeistert. "Ich denke, das ist großartig. Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen", erklärte Harry in der Sendung über Robert. Damit machte der Royal deutlich, dass er der neuen Ära der traditionsreichen Filmreihe mit großer Vorfreude entgegenblickt.

Auch bei der Filmfrage ließ Harry keinen Zweifel daran, wo seine Loyalität liegt. Ethan Hunt, den Tom Cruise (64) in der "Mission: Impossible"-Reihe verkörpert, kann für ihn nicht mit dem britischen Agenten mithalten. "100 Prozent James Bond. Ich möchte sicherstellen, dass das in guten Händen ist", stellte er in der TV-Sendung klar. Mit seiner Begeisterung ist der Royal nicht allein: Auch der Palast hieß Robert nach der offiziellen Bekanntgabe herzlich willkommen. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals erschien eine Story mit einem augenzwinkernden Gruß an den neuen 007: "Willkommen im Geheimdienst Seiner Majestät, Mr. Bond." Damit griff das Königshaus den Titel des Bond-Films "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" aus dem Jahr 1969 auf. Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) und der Thronbesteigung von König Charles III. (78) lautet die passende Formulierung nun jedoch "Seiner Majestät". Sowohl Harry als auch der Palast verbanden ihre Reaktionen somit mit einem klaren Bezug zur britischen Kultfigur.

Dabei hatte Harrys Besuch bei "This Morning" schon vor der Ausstrahlung für Wirbel gesorgt. Als sein Auftritt angekündigt worden war, gingen die Meinungen auf Instagram weit auseinander. "Warum gibt ihm die Presse immer wieder eine Plattform?", fragte ein Nutzer. Ein anderer erklärte: "Noch ein Grund, heute nicht einzuschalten." Auch Harrys früherer Wunsch nach Privatsphäre wurde zum Thema. Ein Kommentar spottete: "Nichts sagt so sehr 'Wir wollen einfach nur Privatsphäre' wie ein Sendeplatz um 10 Uhr bei ITV." Andere Zuschauer hatten dem Gespräch dagegen entgegengefiebert. Besonders die Aussicht, Harry gemeinsam mit Moderatorin Alison Hammond zu sehen, kam bei einigen Fans gut an. "Harry und Alison, Teil 2. Ich kann es kaum erwarten", schrieb ein Nutzer. Anlass des Studiobesuchs waren vor allem die Invictus Games 2027 in Birmingham. Für die Sportveranstaltung waren ab sofort Tickets erhältlich, außerdem konnten sich freiwillige Helfer bewerben. ITV hatte darüber hinaus Gespräche über Harrys Leben in Großbritannien und seine liebsten Weihnachtstraditionen angekündigt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Robert Pattinson und Prinz Harry

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Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trouping the Colour 2026

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