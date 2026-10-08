Sorge um "The Batman Part II": Dreharbeiten wurden pausiert

Die Dreharbeiten zu The Batman Part II in London stehen vorerst still. Grund dafür ist eine familiäre Angelegenheit von Regisseur Matt Reeves (60). Warner Bros. und DC Studios bestätigten den überraschenden Produktionsstopp in einer Stellungnahme. "Die Produktion von 'The Batman Part II' wurde vorübergehend pausiert, während Matt Reeves sich auf eine familiäre Angelegenheit konzentriert", heißt es darin. Und weiter: "Matt hat die volle Unterstützung von DC Studios und wir freuen uns darauf, die Reise bald fortzusetzen." Wie lange die Dreharbeiten pausieren, teilten die Studios nicht mit. Auch ob sich die Unterbrechung auf den geplanten Kinostart auswirkt, ist derzeit offen. Bislang soll der Film am 17. Februar 2028 in die deutschen Kinos kommen. Ob dieser Termin eingehalten werden kann, lässt sich laut Deadline aktuell jedoch noch nicht absehen.

Vor der aktuellen Pause waren die Dreharbeiten in der britischen Hauptstadt bereits angelaufen. Vor der Kamera steht erneut Robert Pattinson (40), der als Bruce Wayne alias Batman zurückkehrt. Auch Andy Serkis ist wieder als Butler Alfred Pennyworth dabei, während Colin Farrell (50) erneut in die Rolle des Oswald Cobblepot alias Pinguin schlüpft. Neu zum Ensemble gehören unter anderem Scarlett Johansson (41), Sebastian Stan (44), Brian Tyree Henry (44), Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham und Sebastian Koch (64). Dabei blickt die Fortsetzung schon jetzt auf eine lange Entstehungsgeschichte zurück: Im September 2025 bestätigte Matt, das Drehbuch abgegeben zu haben. "Es war eine Reise, die aus vielen Gründen, darunter vielen persönlichen Gründen, länger gedauert hat, als ich es gewollt hätte", erklärte er gegenüber The Hollywood Reporter.

Geduld war für die Fans ohnehin schon gefragt. Vor einigen Wochen stellte DC-Studios-Chef James Gunn (60) auf Threads klar, dass "The Batman Part II" und ein möglicher dritter Teil weder parallel noch unmittelbar hintereinander gedreht werden sollen. Der Auftakt "The Batman" war am 4. März 2022 in den Kinos gestartet und spielte weltweit rund 689 Millionen Euro ein. Auch die Fortsetzung soll den Detektivcharakter des Vorgängers beibehalten – weshalb Regisseur Matt großen Wert auf Geheimhaltung legt. "Natürlich ist es wegen dem, was der erste Film war und was dieser Film ist – nämlich in hohem Maße eine Detektivgeschichte – sehr wichtig, die Geheimnisse des Films zu schützen, weil es ein Mysterium ist", erklärte er gegenüber The Hollywood Reporter. Sollten Teile der Handlung vorab nach außen dringen, wäre das "noch einmal zusätzlich herzzerreißend", so der Filmemacher. Für ihn sei deshalb entscheidend gewesen, das Drehbuch erst dann abzugeben, als es die bestmögliche Fassung erreicht habe.

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Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

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Getty Images Matt Reeves im Februar 2022

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Getty Images James Gunn, Juli 2025