Ist Robert Pattinsons (40) Zeit als Dunkler Ritter etwa schon bald vorbei? Seit sich der Schauspieler die begehrte Rolle des neuen James Bond gesichert hat, ist seine Zukunft im Batman-Kostüm offenbar ungewiss. Zwar schlüpft er in "The Batman: Part II" noch ein weiteres Mal in die Rolle des DC-Superhelden, doch könnte das sein letzter Auftritt in Gotham sein. Wie The Wrap berichtet, sollen ausgerechnet die langwierige Produktion und die zahlreichen Verschiebungen der Fortsetzung dem 40-Jährigen einen Ausweg eröffnet haben. Dadurch habe er sich von seiner vertraglichen Verpflichtung für einen dritten Batman-Film lösen können, der eigentlich den Abschluss der Reihe bilden sollte. Nach "The Batman: Part II" wäre Robert somit frei für andere Projekte, wie etwa die 007-Filme. Endgültig beschlossen ist sein Abschied als Fledermausmann allerdings noch nicht. Der Schauspieler selbst hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob er für einen dritten Teil noch einmal zurückkehren würde.

Das Branchenportal beruft sich auf eine Quelle, die mit der Vereinbarung vertraut sein soll. Dabei spielt auch Regisseur Matt Reeves (60) eine Rolle. "Die langwierige Produktion von 'The Batman: Part II', bei der Steven Soderbergh für Regisseur Reeves eingesprungen ist, hat es Pattinson ermöglicht, sich aus seinem Vertrag zu lösen, der den Star zu einem dritten und letzten Einsatz auf den gefährlichen Straßen Gothams verpflichtet hatte", heißt es in dem Artikel. Bis die Fans Robert in Teil zwei als maskierten Rächer auf der Leinwand sehen können, müssen sie sich auch noch gedulden. Der Kinostart wurde bereits mehrfach verschoben und ist in Deutschland aktuell für den 17. Februar 2028 geplant. Neben dem Hauptdarsteller sind auch einige weitere bekannte Gesichter wieder mit dabei. So kehrt Andy Serkis als Butler Alfred zurück, während Colin Farrell (50) erneut in die Rolle des Pinguins schlüpft. Außerdem gehören Scarlett Johansson (41) und Sebastian Stan (44) zum Cast des Films.

Dass sich die Arbeiten an Teil zwei so lange hinziehen, hatte unter anderem auch private Gründe. Im Oktober mussten die Dreharbeiten in London vorübergehend unterbrochen werden. Regisseur Matt hatte sich wegen einer Familienangelegenheit zeitweise aus der Produktion zurückziehen müssen. Für das ohnehin mehrfach verschobene Projekt bedeutete das eine weitere Zwangspause. Unterstützung erhielt der Filmemacher daraufhin von seinem Kollegen Steven, der ihm seine Hilfe anbot. Der Regisseur steht Matt auch während der noch ausstehenden Drehwochen zur Seite, damit die Fortsetzung fertiggestellt werden kann. Ende Oktober meldete sich schließlich auch Robert zu Wort: Der Schauspieler bestätigte, dass die Arbeit am Set wieder aufgenommen werde. Auch sein eigener Wiedereinstieg in die Dreharbeiten stehe kurz bevor, erklärte er damals. Ob er nach dem Abschluss von "The Batman: Part II" ein drittes Mal das Cape überstreifen wird, bleibt damit vorerst offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Pattinson bei der Weltpremiere von "The Batman" in New York, 1. März 2022

Anzeige Anzeige

Imago Robert Pattinson als Batman in "The Batman", 2022

Anzeige Anzeige