Andy Serkis hat seine Szenen für den zweiten Teil von The Batman noch immer nicht abgedreht. Damit werden sich die Arbeiten an der DC-Fortsetzung länger hinziehen als bisher angenommen. In der "Chris Evans Show" von Virgin Radio UK gab der Schauspieler nun ein Update zu seinem Zeitplan: "Die Dreharbeiten wurden verlängert. Direkt nach Weihnachten geht es los." Für den Darsteller von Bruce Waynes Butler Alfred beginnt die Arbeit somit erst Anfang des kommenden Jahres. Damit stellt sich erneut die Frage, ob der bereits mehrfach verschobene Blockbuster seinen aktuellen Veröffentlichungstermin halten kann. Bislang soll "The Batman 2" am 17. Februar 2028 in die Kinos kommen. Ob die zusätzlichen Dreharbeiten diesen Zeitplan gefährden, ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Die Fortsetzung hat bereits mehrere Verzögerungen hinter sich, wie Filmstarts berichtet: Ursprünglich war der Kinostart für Oktober 2025 vorgesehen. Nach den Hollywoodstreiks im Jahr 2023 wurde er zunächst auf Oktober 2026 verschoben. Wegen der langwierigen Drehbucharbeit folgten später weitere Verschiebungen auf Oktober 2027 und schließlich Februar 2028. Zuletzt war die Produktion vorübergehend ins Stocken geraten, als Regisseur Matt Reeves (60) sich wegen einer Familienangelegenheit zurückziehen musste. Oscarpreisträger Steven Soderbergh (63) bot daraufhin laut HollywoodLife seine Hilfe an. In enger Absprache mit Reeves soll er dabei unterstützen, "die letzten Wochen der Hauptdreharbeiten abzuschließen".

Abgesehen von Andys Szenen scheint der Dreh inzwischen wieder auf Hochtouren zu laufen. Hauptdarsteller Robert Pattinson (40) hatte Ende Oktober angekündigt, nur wenige Tage nach der Pause wieder unter der Leitung von Steven vor der Kamera zu stehen. Im Gespräch mit Games Radar zeigte sich Robert begeistert: "Ich glaube, Matt hat so viel Arbeit in das Drehbuch gesteckt, und wir sind fast fertig", so der Schauspieler. "Dass dann jemand kommt und sagt: 'Ich möchte Matt einfach helfen, es gemeinsam mit ihm fertigzustellen und bis zum Schnitt zu bringen.' Und jemanden zu haben, der so talentiert ist wie Steven, ist großartig." Ob die Dreharbeiten tatsächlich rechtzeitig abgeschlossen werden und der Kinostart im Februar 2028 gehalten werden kann, bleibt allerdings abzuwarten.

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Imago Robert Pattinson als Batman in "The Batman", 2022

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Getty Images Andy Serkis bei der "The Batman"-Premiere

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