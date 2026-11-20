In der Bridgestone Arena in Nashville drehte sich am 18. November alles um die CMA Awards 2026. Zahlreiche Country- und Popstars präsentierten auf dem roten Teppich ihre glamourösen Looks, bevor sie gemeinsam die große Musiknacht feierten. Durch die Preisverleihung führte erneut Lainey Wilson (34). Die Show wurde live bei ABC und Disney+ übertragen und war am Folgetag auch bei Hulu abrufbar. Einer der größten Hingucker des Abends war Taylor Swift (36), die zum ersten Mal seit zehn Jahren bei den CMA Awards dabei war. Die Sängerin strahlte in einer leuchtend gelben, ärmellosen Robe von Oscar de la Renta. Das Kleid setzte mit einem voluminösen High-Low-Rock ihre goldenen Riemchen-Heels in Szene. Dazu kombinierte sie blau-gelbe Hängeohrringe. Damit gehörte Taylor eindeutig zu den modischen Blickfängen des Abends.

Doch Taylor kam nicht nur, um auf dem roten Teppich zu glänzen. Die Sängerin stand bei der Verleihung außerdem zum ersten Mal seit 2013 wieder als Performerin auf der CMA-Bühne. Damals hatte sie anlässlich ihres Pinnacle Awards gemeinsam mit Vince Gill und Alison Krauss musiziert. In diesem Jahr durfte sie sich zudem über eine Nominierung freuen: Ihr Song "I Knew It, I Knew You" aus dem Film "Toy Story 5" ging im Rennen um die Single des Jahres an den Start. In dieser Kategorie bekam Taylor unter anderem starke Konkurrenz von Ella Langley (27), die mit ihren Hits "Choosin' Texas" und "Be Her" vertreten war. Ella führte das gesamte Nominiertenfeld mit neun Nennungen an. Sie hatte unter anderem Chancen auf Auszeichnungen als Entertainerin und Sängerin des Jahres sowie für das Album, den Song und das Musikvideo des Jahres. Für Auftritte waren außerdem Stars wie Miranda Lambert (43), Tim McGraw (59), Kacey Musgraves (38), Chris Stapleton (48), Mumford & Sons, Tucker Wetmore, Cody Johnson und Megan Moroney (29) angekündigt.

Zu den emotionalsten Momenten der Veranstaltung gehörte ein musikalischer Tribut für Countryikone Dolly Parton (†80). Die Sängerin war laut den vorliegenden Angaben am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren gestorben. Auch das Duo Brooks & Dunn stand im Mittelpunkt: Anlässlich seiner Auszeichnung mit dem Lifetime Achievement Award würdigten Brothers Osborne, Luke Bryan (50), Halestorm, Hardy und Marcus King die beiden mit einer gemeinsamen Performance. Für Taylor hatte ihr nominierter Song unterdessen eine persönliche Bedeutung. "I Knew It, I Knew You" entstand zusammen mit ihrem langjährigen Weggefährten Jack Antonoff (42). Nach eigenen Angaben verbindet die Sängerin mit den Figuren aus "Toy Story" zahlreiche Erinnerungen an ihre Kindheit. Nicht nur beruflich hielt das Jahr 2026 für Taylor große Ereignisse bereit. Auch privat erlebte sie einen ganz besonderen Moment: Am 3. Juli gab sie dem Footballspieler Travis Kelce (37) das Jawort.

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Getty Images Lainey Wilson besucht die 60. Country Music Association Awards in Nashville in einem cremefarbenen Kleid mit Schleppe

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Getty Images Taylor Swift bei den 60. Country Music Association Awards in Nashville

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Getty Images Miranda Lambert posiert mit drei Trophäen bei den CMA Awards 2026 in Nashville

Getty Images Tim McGraw bei den 60. Country Music Association Awards in Nashville

Getty Images Kacey Musgraves besucht die Country Music Association Awards in Nashville in einem hellblauen Anzug mit Blumenstickereien

Getty Images Morgane Stapleton und Chris Stapleton besuchen die Country Music Association Awards in Nashville

Getty Images Ben Lovett, Marcus Mumford, Ted Dwane und Marcus King bei den Country Music Association Awards 2026 in Nashville