Taylor Swift (36) tritt mit insgesamt fünf Nominierungen bei den Grammy Awards 2027 an. Besonders gute Chancen hat sie mit ihrem Album "The Life of a Showgirl", das in der wichtigsten Kategorie "Album des Jahres" nominiert ist. Auch mit dem Song "The Fate of Ophelia" könnte sie eine Auszeichnung gewinnen, denn dieser ist für den Preis "Aufnahme des Jahres" nominiert. Bei der Bekanntgabe der Nominierungen sorgte die Sängerin selbst für eine Überraschung, wie The Hollywood Reporter berichtet. Im Livestream verkündete Taylor unerwartet die letzten beiden Kategorien – und war in beiden selbst nominiert. Sollte sie mit ihrem Album gewinnen, würde sie ihren bisherigen Rekord weiter ausbauen. Bisher hat kein anderer Künstler die begehrte Auszeichnung so oft erhalten wie Taylor, die bereits viermal gewinnen konnte. Die Grammy-Verleihung findet am 7. Februar 2027 in der Crypto.com Arena in Los Angeles statt.

Doch das ist noch nicht alles: Der Titelsong "The Life of a Showgirl", den Taylor gemeinsam mit Sabrina Carpenter (27) performt, ist in der Kategorie "Beste Popdarbietung eines Duos oder einer Gruppe" nominiert. Ihr Song "I Knew It, I Knew You", den sie für den Animationsfilm "Toy Story 5" geschrieben hat, geht sogar in zwei Kategorien ins Rennen. Er hat Chancen auf die Auszeichnung als "Song des Jahres" und als "Bester für visuelle Medien geschriebener Song". Damit könnten die Grammys 2027 für die Sängerin zu einem echten Comeback werden. Im vergangenen Jahr war sie trotz sechs Nominierungen, darunter für "The Tortured Poets Department", leer ausgegangen. In der Königskategorie konnte sie dagegen bereits mehrfach triumphieren: 2010 gewann sie mit "Fearless", 2016 mit "1989", 2021 mit "Folklore" und 2024 mit "Midnights". Bei ihrem ersten Sieg war sie gerade einmal 20 Jahre alt und bis dahin die jüngste Gewinnerin in dieser Kategorie. Ob ein fünfter Erfolg hinzukommt, zeigt sich nach der finalen Abstimmungsrunde der Recording Academy. Diese findet vom 10. Dezember 2026 bis zum 7. Januar 2027 statt.

Ihr nominiertes Album "The Life of a Showgirl" nahm Taylor zwischen den Konzerten des europäischen Teils ihrer rekordverdächtigen "The Eras Tour" auf. Dafür arbeitete sie im Studio erneut mit den Produzenten Max Martin und Shellback zusammen. Die beiden hatten bereits an Hits wie "Shake It Off", "Blank Space" und "I Knew You Were Trouble" mitgewirkt. Im August 2025 stellte die Musikerin das Projekt erstmals öffentlich im Podcast "New Heights" von Travis Kelce (37) und dessen Bruder Jason Kelce (39) vor. Musikalisch besann sich die Sängerin zuletzt auf ihre Anfänge. Mit "I Knew It, I Knew You" knüpfte sie wieder an ihre Countrywurzeln an. Der Song bescherte ihr zudem eine Nominierung als "Single des Jahres" bei den CMA Awards.

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Getty Images Taylor Swift besucht die 6. Academy Museum Gala am 17. Oktober 2026 in Los Angeles

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Getty Images Taylor Swift und Sabrina Carpenter im Jahr 2023

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